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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Gonzalo Rubalcaba / Ron Carter / Jack DeJohnette - Skyline

09.08.2021

Gonzalo Rubalcaba / Ron Carter / Jack DeJohnette - Skyline
Джазовая история немыслима без трех имен с обложки этого альбома! Это самый первый и, смею думать, веский довод в пользу того, чтобы истинный любитель не прошел мимо этого релиза. Его появлением мы обязаны замечательному пианисту Гонсало Рубалькабе, уроженцу Гаваны, который в 1991 году переехал в Доминиканскую Республику, а с 1996 года живет и работает в Майами – центре кубинской диаспоры в США. В 2010 году звезда латинского джаза основал лейбл 5Passion Records. Восьмым его релизом стал Skyline – первый альбом из задуманной Гонсало трилогии фортепьянных трио. И в этом проекте с ним работают музыканты легендарные: Рок Картер и Джек ДеДжонетт. Как говорит Рубалькаба в liner notes, построенных в виде диалога с журналистом Тедом Панкеном, «Неважно, какую музыку ты им вручаешь, в итоге они конвертируют эту музыку в нечто индивидуальное. И это имеет для меня огромное значение». И хотя именно Рубалькаба был инициатором и главной движущей силой проекта, на обложке по праву все три имени стоят вровень.

Каждый из участников принес в проект свои дары. Для Рона Картера это пьесы Gypsy, которую он в 1979 году играл с Кориа, Уильямсом и Хендерсоном, и A Quiet Place, впервые исполненную годом раньше (кстати, с ДеДжонеттом на ударных). Джек предложил пьесы Silver Hollow (он уже играл ее с Рубалькабой в 1991 году) и Ahmad the Terrible, как понятно из названия, проникнутую духом пианизма Ахмада Джамала. Четыре композиции принес в проект Рубалькаба. Одну из них, Promenade, он в 1998 году посвятил Рону Картеру – и теперь герой посвящения сам участвует в ее исполнении. Но вершиной и даже символом альбома я назвал бы другую пьесу: Lágrimas Negras, кубинский стандарт 20-х годов, который три выдающихся музыканта превратили в изумительной красоты синтез латинского джаза с постбопом. А рядом, как еще один символ, на сей раз торжества импровизации, я поставил бы пьесу со знаменательным названием RonJackRuba: сессия уже заканчивалась, трое гигантов решили просто поиграть для себя. Мудрый звукоинженер Джефф Андерсон вышел из студии, но оставил всю аппаратуру включенной – и мы получили возможность услышать эти игры богов, завершающие блистательный альбом. Слушайте Skyline!



© & (p) 2021 5Passion Records

9 tks / 61 mins

(Gonzalo Rubalcaba – p; Ron Carter – b; Jack DeJohnette – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, современный джаз

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