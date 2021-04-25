Rale Micic - Only Love Will Stay

Джазовый гитарист и композитор Рале Мичич прошел путь, характерный для многих европейских джазменов, осевших в США. Уроженец Белграда, Мичич (р.1975), уже приобретя неплохую джазовую репутацию в родной Сербии, отправился в 1995 году в Бостон для учебы в известном колледже Беркли. Среди его тамошних педагогов были такие известные личности, как Джордж Гарцоне и Боб Брукмейер. В 2000 году Мичич перебрался в Нью-Йорк и с годами стал заметной фигурой на джазовой сцене Большого Яблока. Первый авторский альбом Bridges Рале выпустил три года спустя, предложив слушателям смесь джаза с балканской музыкой. А уже при записи второго альбома Serbia Мичичу помогает такой видный мастер, как трубач Том Харелл. Мичич играл в его ансамбле, работал с Грегом Хатчинсоном, Доном Фридманом, Эриком Александером.
Сегодня мы представляем его новую работу Only Love Will Stay, второй альбом Мичича для лейбла Whaling City Sound. Для его создания Рале выбрал камерный формат джазового трио, причем без басиста. Голосу его гитары ассистируют только Хэммонд-орган, за клавишами которого сидит именитый Джаред Голд и ударные (Джонатан Блэйк и Джофф Клэпп). Альбом сложился из записей двух сессий, осенью 2019 года и летом 2020 года, отсюда в составе и двое ударников, каждый из которых работал в одной из сессий.
Из восьми композиций, составивших программу альбома, пять – авторская музыка Рале Мичича. В качестве каверов здесь звучат его интерпретации Even Steven Джона Аберкромби (симптоматично: многие сравнивают манеру игры Мичича именно с Аберкромби, да и, как он сам говорит, органные группы Джона служили образцом для этого проекта), классического стандарта Ирвина Берлина How Deep Is The Ocean и Lipe Cvatu (Linden Trees Are In Bloom) земляка, сербского композитора Горана Бреговича. Этим, однако, связь с родиной в этом проекте не ограничивается. В стартовой и титульной композиции Мичича Only Love Will Stay также можно услышать отголоски балканской музыки. Мне представляется, что не случайно эта пьеса дала название всему альбому. Очень красивая, теплая, немного грустная мелодия, проникновенное звучание гитары, деликатные органные репризы – для меня она стала персональным фаворитом альбома. А краткую и афористичную оценку всего проекта дал партнер Мичича Джаред Голд: «В игре на гитаре Рале обладает уникальным голосом. Он сочетает в себе очень мелодичный подход с тонким знанием гармоний. Его оригинальные композиции отражают его жизненный опыт и рассказывают слушателю о его корнях…» Трудно не согласиться.
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