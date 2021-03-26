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Afro Yaqui Music Collective - Maroon Futures
26.03.2021
Уже названием своим этот большой состав намекает на этническую пестроту: яки – это одно из индейских племен Северной Америки, живет этот народ на границе США и Мексики, что же касается афро, то тут, понятное дело, комментарии не требуются. Остается добавить, что среди музыкантов Afro Yaqui Music Collective есть китайцы, кубинцы, мексиканцы, американцы… Ведущая вокалистка группы Гизельксанат Родригес – мексиканка по паспорту, но по происхождению – настоящая яки, а другая вокалистка, Шарлотта Хилл О’Нил – американка, бывшая участница движения «Черных пантер», а ныне жительница Танзании.
Музыка альбома Maroon Futures, густо замешанная на социальных мотивах (как вам хотя бы такое название композиции: We Refuse to be Used and Abused), не менее пестра, чем состав Afro Yaqui Music Collective. Самый красноречивый пример здесь – это, на мой взгляд, композиция участника коллектива Бенджамина Бэрсона Sister Soul. После интро в исполнении китайских традиционных инструментов, настраивающих слушателя на вполне определенный лад, под острую перекличку саксофонов звучит типичный рэп, временами переходящий в этакий нео-соул. Не в пример этой композиции, другая пьеса, La Cigarra, от начала и до конца решена в латинском, преимущественно испанском духе. В общем, довольно своеобразный коллектив, где культура джаза, этника и культура хип-хопа уживаются вместе довольно органично.
© & (p) 2021 Neuma Records
6 tks / 45 mins
(Gizelxanath Rodriguez, Charlotte Hill O’Neal – voc; Benjamin Barson – bars, contrabass cl; Nejma Nefertiti – EmCee; Roger Romero- ts; Alec Zander Redd – as; Daro Behroozi – ts, ney (tk 3); John Bagnato – g; Mimi Jong – erhu; Yang Jin – pipa, zheng; Randraiz Wharton – keyb; Chris Potter - keyb (tks 5,6); Beni Rossman – el.b; Hugo Cruz – perc; Julian Powell – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай,
Куба,
Мексика,
США
музыкальный стиль
кроссовер,
этно-джаз
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