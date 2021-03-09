|
Reza Khan - Imaginary Road
09.03.2021
До того, как прийти к «Воображаемой дороге» (Imaginary Road) гитарист и композитор Реза Хан проделал немало путешествий реальных. Этот музыкант родился в Бангладеш в творческой семье. Его отец – музыкант, поэт и композитор. С юных лет Реза, в семейных традициях, начал изучать традиционные для индийской музыки перкуссионные инструменты. Возможно, он и стал бы исполнителем индийской музыки, но все перевернул попавшийся ему альбом Питера Фрэмптона Frampton Comes Alive. С того времени для него не стало других инструментов, кроме электрогитары. Образцом для себя он определил Пата Мэтини. В столице страны Дакке Реза Хан основал свой первый ансамбль Yours Sincerely и выпустил очень успешный (на местном уровне) альбом.
Но затем он отправился в США, окончил Куинс колледж по компьютерным наукам, но музыку не оставил. Он много странствовал по миру в рамках миссий ООН, в конце 90-х какое-то время жил и играл музыку в Южной Африке, но затем вернулся в Нью-Йорк и, начиная с 2009 года, сформировав собственный ансамбль, издал здесь целый ряд альбомов и много гастролировал по Европе, особенно полюбив Испанию. Реза Хан выработал свой стиль исполнения, близкий к smooth jazz и, в общем-то, в этом же ключе подготовил уже шестой в персональной дискографии альбом Imaginary Road.
Его программу составили десять авторских композиций музыканта. Альбом Реза записывал со своим постоянным ансамблем и несколькими гостями. Из его группы особого внимания заслуживает опытнейший басист Марк Иген, долгое время игравший с кумиром Резы Пэтом Мэтини. В большей части треков Реза привлекает второго гитариста. Иногда это бразилец Серхио Перейра, вносяший в музыку латинские нотки, но чаще более брутальный Майлс Гилдердейл. Важную роль в саунде группы играют также пианист Мэтт Кинг и клавишник Филип Сэйс, играющий в основном на, ьак сказать, олдскульных инструментах. Солнечная, позитивная музыка, легкая для восприятия, но отнюдь не примитивная – вот стиль Резы Хана. Как говорит он сам, его музыка зовет в «путешествие, открытое безграничным воображаемым пейзажам, для того, чтобы сформировать будущее из тех холстов, которые мы оставляем позади».
© & (p) 2021 Painted Music
10 tks / 53 mins
(Reza Khan – Nylon g, el.g; Sergio Pereira (tks 3, 4) – rhythm g, classical g; Miles Gilderdale (tks 1, 2, 6-8) – el.lead g; David Mann – strings and wind instr; Maurizio Zottarelli – dr; Mark Egan – b; Fernando Saci – perc; Matt King – p; Philippe Saisse – synth, Moog, Melodion, mallets;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бангладеш,
Бразилия,
США
музыкальный стиль
смус джаз
Расскажи друзьям:
подробнее
Баритон-саксофонист Дэвид Ларсен, опытный музыкант, собравший дипломы нескольких университетов и сейчас получающий очередную степень в Университете штата Вашингтон, в своем очередном, далеко не первом альбоме, представил прекрасный трибьют ...
подробнее
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
подробнее
Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...