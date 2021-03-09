Reza Khan - Imaginary Road

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Reza Khan - Imaginary Road

09.03.2021

Reza Khan - Imaginary Road
До того, как прийти к «Воображаемой дороге» (Imaginary Road) гитарист и композитор Реза Хан проделал немало путешествий реальных. Этот музыкант родился в Бангладеш в творческой семье. Его отец – музыкант, поэт и композитор. С юных лет Реза, в семейных традициях, начал изучать традиционные для индийской музыки перкуссионные инструменты. Возможно, он и стал бы исполнителем индийской музыки, но все перевернул попавшийся ему альбом Питера Фрэмптона Frampton Comes Alive. С того времени для него не стало других инструментов, кроме электрогитары. Образцом для себя он определил Пата Мэтини. В столице страны Дакке Реза Хан основал свой первый ансамбль Yours Sincerely и выпустил очень успешный (на местном уровне) альбом.

Но затем он отправился в США, окончил Куинс колледж по компьютерным наукам, но музыку не оставил. Он много странствовал по миру в рамках миссий ООН, в конце 90-х какое-то время жил и играл музыку в Южной Африке, но затем вернулся в Нью-Йорк и, начиная с 2009 года, сформировав собственный ансамбль, издал здесь целый ряд альбомов и много гастролировал по Европе, особенно полюбив Испанию. Реза Хан выработал свой стиль исполнения, близкий к smooth jazz и, в общем-то, в этом же ключе подготовил уже шестой в персональной дискографии альбом Imaginary Road.

Его программу составили десять авторских композиций музыканта. Альбом Реза записывал со своим постоянным ансамблем и несколькими гостями. Из его группы особого внимания заслуживает опытнейший басист Марк Иген, долгое время игравший с кумиром Резы Пэтом Мэтини. В большей части треков Реза привлекает второго гитариста. Иногда это бразилец Серхио Перейра, вносяший в музыку латинские нотки, но чаще более брутальный Майлс Гилдердейл. Важную роль в саунде группы играют также пианист Мэтт Кинг и клавишник Филип Сэйс, играющий в основном на, ьак сказать, олдскульных инструментах. Солнечная, позитивная музыка, легкая для восприятия, но отнюдь не примитивная – вот стиль Резы Хана. Как говорит он сам, его музыка зовет в «путешествие, открытое безграничным воображаемым пейзажам, для того, чтобы сформировать будущее из тех холстов, которые мы оставляем позади».

© & (p) 2021 Painted Music

10 tks / 53 mins

(Reza Khan – Nylon g, el.g; Sergio Pereira (tks 3, 4) – rhythm g, classical g; Miles Gilderdale (tks 1, 2, 6-8) – el.lead g; David Mann – strings and wind instr; Maurizio Zottarelli – dr; Mark Egan – b; Fernando Saci – perc; Matt King – p; Philippe Saisse – synth, Moog, Melodion, mallets;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бангладеш, Бразилия, США
музыкальный стиль
смус джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

David Larsen - The Mulligan Chronicles

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кул, хард-боп
Баритон-саксофонист Дэвид Ларсен, опытный музыкант, собравший дипломы нескольких университетов и сейчас получающий очередную степень в Университете штата Вашингтон, в своем очередном, далеко не первом альбоме, представил прекрасный трибьют ...
подробнее
17.02.2021

DiCosimo / Pagan - Con Moto

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
подробнее
28.12.2020

Doug MacDonald Duo - Toluca Lake Jazz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...
подробнее
21.02.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com