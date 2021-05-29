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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Rifo - Betel

29.05.2021

Rifo - Betel
Француз Жан-Франсуа Риффо изучал визуальные искусства в Школе изящных искусств в Руане, занимался инсталляциями и перфомансами. Но после ее окончания резко повернул в сторону музыки. Плоды этого поворота представлены его альбомом Betel.

Бетель, в принципе, это растение, произрастающее в Южной и Юго-Восточной Азии. Обитатели этих регионов используют его листья в качестве жевательной смеси, оказывающей определенное тонизирующее воздействие на организм и окрашивающей слюну в красный цвет. Судя по названиям пяти треков альбома Риффо, они выстроены в определенной последовательности, связанной с процессом жевания бетеля. Есть ли тут некая глубинная связь с характером музыки автора, обозначившего себя на обложке альбома просто как Rifo, я не разгадал.

А музыка Rifo – это некая точка пересечения идей минимализма, серийности и электронного авангарда, сдобренного еще и конкретными звучаниями. Rifo оперирует электрогитарой, чей звук дополнительно обрабатывает, а также звуком продергиваемой магнитофонной ленты. Каждая из пьес – это монотонное остинатное повторение определенного музыкальной структуры, постепенно меняющейся во времени по темпу и энергетике. В четвертой пьесе, teeth, добавляется тот самый звук ленты, напоминающий вороний грай, что по экспрессии приближает музыку Rifo к нойзу. По контрасту, финальная композиция smile выглядит на этом фоне даже лиричной. Здесь и темп, и интервалы между звуками совсем иные. Что тут скажешь? Чего-то революционно-нового в идеях французского музыканта нет. Но он идет своим путем, экспериментирует, ищет, и это, конечно вызывает уважение. Хотя, как вы понимаете, эксперименты такого рода рассчитаны отнюдь не на массовую аудиторию.

© & (p) 2021 Carton Records/Coax Records

5 tks / 30 mins

(JF Riffaud – el.g, magnetic tape echo;)

Диск предоставлен Carton Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард

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