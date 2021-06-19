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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Rebecca Angel - Love Life Choices

19.06.2021

Rebecca Angel - Love Life Choices
Ребекка Энджел росла в музыкальной семье в Нью-Йорке и петь начала с самых юных лет. Кроме того, она, благодаря родителям и старшим сестрам, слушала хорошую музыку: Beatles, Beach Boys, Пресли, а в джазе – Эллу Фитцджеральд и Билли Холидэй. Как говорит Ребекка, «Я помню, когда еще ребенком меня брали на какое-то бродвейское шоу, я все время злилась и ревновала, потому что хотела бы быть на сцене, а не в зрительном зале». То, что ей предначертано стать певицей, понимали и окружающие, и она сама. А несколько позже, когда Ребекке было 15, ее пение услышал знаменитый Джейсон Майлс, музыкант, продюсер и аранжировщик, работавший со многими великими. Человек с острым чутьем на настоящий талант, он с тех пор взял Ребекку под свое крыло. Под его руководством Энджел выпустила в 2018 году весьма успешный EP What We Had, и он же стал продюсером (и музыкантом-клавишником) при подготовке первого полномасштабного альбома Love Life Choices.

И в том, как составлена его программа, какую команду инструменталистов под этот проект собрали (в ней, кстати, присутствует и отец Ребекки, трубач Дэннис Энджел) чувствуется крепкая рука Джейсона Майлса. Начинается альбом, прямо скажем, ударно - For What It’s Worth, антивоенная классика 60-х Стефена Стиллса, ставшая известной в исполнении Буффало Спрингфилда, выпущенная пилотным синглом, уже завоевала кучу первых мест в разных чартах. На мой вкус, Ребекка исполнила эту песню так, что для меня она стала лучшим треком альбома – я тут не оригинален. А за ней следуют самые разные вещи, авторские и каверы, подобранные на любой вкус. Если вам нравится бразильская музыка, Corcovado и Waters of March Жобима, наглядно покажут, как свободно Энджел чувствует себя в латинском репертуаре. Есть здесь и знаменитый хит Боба Марли Waiting in Vain – вот вам экскурс в мир регги, а если предпочитаете ритм-энд-блюз, то стоит послушать Just the Two of Us Гровера Вашингтона и Билла Уизерса. Наименее убедительным мне показался флирт с классикой Till Now (Gymnopèdie No. 1), где Ребекка сочинила свой текст к музыке Эрика Сати – но это, разумеется, лично мое видение. Зато очень сильным мне показалось исполнение песни Шаде Аду Maureen: когда-то Шаде сочинила песню в память об ушедшей подруге, Ребекка же посвятила свою версию памяти жертв пандемии. Приятное впечатление оставили и такие собственные песни Энджел, как Thoughts and Prayers и Summer Song.

Немножко эклектично? Да, у такого мнения есть свои резоны. Но, с другой стороны, это демонстрация умения исполнять самый разный репертуар, и исполнять весьма достойно – в этом, послушав Love Life Choices, у вас сомнений не возникнет.



© & (p) 2021Timeless Grooves Records

10 tks /41 mins

(Rebecca Angel- voc; Jason Miles - keyb, synth bass; drum programming; Pamela Driggs- voc; Maya Azucena - background voc, Butterscotch- beat-boxing; Dennis Angel - tp, flg; Ada Rovatti- ts; Hailey Niswanger- as; Gottfried Stoger- ss; Jay Rodriguez- fl; Dean Brown; Nir Felder; Ira Siegel; Christian Ver Halen; Jonah Prendergast; Romero Lubambo- ac.g, el.g; Reggie Washington- b; Gene Lake; Brian Dunne- dr; Cyro Baptista; Richie Morales; Jimmy Bralower – perc; Jimmy Bralower; Steven Wolf; Mark Rivera- congas;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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