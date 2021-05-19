Curtis Stewart - Of Power

На джазовой сцене Нью-Йорка хватает классных скрипачей, но вряд ли кто-то сравнится с Кертисом Стюартом по оригинальности. Я пришел к этому выводу еще пять лет назад, познакомившись с его альбомом Of Colors (2016), удивившим сочетанием «в одном флаконе» авангардных экспериментов, классики, джаза и поэтического слова. Новый альбом Кертиса Of Power в целом продолжает и развивает ту же линию. Я не буду здесь говорить о самом Стюарте – кому интересно, может обратиться к той рецензии пятилетней давности, - а перейду сразу к его новой работе.
В какой-то степени Of Power можно назвать продуктом карантинной эры: целый ряд композиций и аранжировок для этого проекта Кертис Стюарт сочинял, будучи заперт COVID-19 в стенах своего дома. Возможно, следствием этого стало и то, что это полностью сольный альбом: здесь Стюарт, в отличие от Of Colors, обошелся без партнеров. На протяжении часа с небольшим мы слышим только его скрипку, его голос, да еще – в изобилии – электронику.
Стюарт не просто сделал аранжировки, он полностью, что называется, переформатировал такие разные вещи, как музыку академических классиков («Каприз №11» Паганини, сонаты Баха и Бетховена), музыку классиков джаза (Scrapple from the Apple Чарли Паркера и After the Rain Джона Колтрейна), современного короля афроамериканской поп-музыки Стиви Уандера (Don’t You Worry ‘Bout a Thing и Isn’t She Lovely?) и еще ряда авторов. В то же время в альбом вошло и шесть его собственных сочинений. Все эти пьесы пропитались электронными звучаниями и приобрели где-то выраженный авангардный оттенок, а где-то дополнились узнаваемыми ритмами хип-хопа или греческой народной музыки. Сам Кертис считает это естественным: «Столетия назад Паганини, Сарасате, Крейслер и Хейфец писали аранжировки, основанные на популярной или оперной музыке, народных мелодиях. Здесь я привношу эту традицию в XXI век»
Но и это еще не все. Независимо от музыкального контекста Кертис Стюарт насыщает многие композиции собственными текстами на самые актуальные темы американской жизни, мечет критические стрелы в адрес системы здравоохранения, юстиции, деятельности правительства и так далее. Что ж, это тоже примета XXI века для Соединенных Штатов, где когда-то родился любимый нами всеми джаз…
© & (p) 2021 Bright Shiny Things / Outside in Music
17 tks / 64 mins
(Curtis Stewart – vi, voice, electronics;)
Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music
Леонид АУСКЕРН