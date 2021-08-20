Emma Johnson’s Gravy Boat - Worry Not

Английское начало. Есть такая дебютная система в шахматах. В этом тексте речь мы тоже поговорим о дебюте и тоже об английском, только не шахматном, а джазовом. Worry Not – первый альбом английской саксофонистки и композитора Эммы Джонсон. Живет она в Лидсе, крупнейшем городе Западного Йоркшира, а вот родом Эмма из соседнего графства, из небольшого городка в Ланкашире. Впервые играть на саксофоне она начала в школьном оркестре. Изначально ее привлекал кларнет, но эта позиция в оркестре уже была занята. Так Эмма стала саксофонисткой. Правда, собственную музыку она сочиняет все же за фортепьяно – любовь к этому инструменту она унаследовала от отца. Долгое время ее привлекало именно сочинение музыки: она подумывала о карьере кинокомпозитора. Идея ансамбля возникла позже, а работа над первым альбомом именно с этим составом, подкрепленная спонсорской помощью, заняла около полутора лет.
Еще в 2019 году Эмма Джонсон с удовольствием прокатилась с концертным туром по Европе в рамках другого проекта. А потом настал ковидный 2020-й, да еще Джонсон пришлось пережить потоп в собственном доме и заниматься ликвидацией его последствий, - так что продвижению работы над Worry Not многое мешало, но и придавало дополнительный импульс к преодолению всех трудностей: композиция Hold Me Tight
как раз об этом. Собственный опыт борьбы со стрессами Эмма вложила и в титульную композицию – отсюда и характерное название альбома.
А вот в не тривиальном названии группы, которое можно перевести, как «Соусник Эммы Джонсон», мне чудится истинно британский юмор. Emma Johnson’s Gravy Boat – это квинтет, в котором в роли главного партнера Эммы выступает гитарист Фергюс Викерс. Традиционную ритм-группу составляют пианист Ричард Джонс, басист Ангюс Милн и ударник Стив Хенли. О каждом из этих пока не очень известных музыкантов, включая саму Эмму, есть основания найти добрые слова. Джонсон – прекрасный мелодист, этим отличаются все ее композиции (альбом полностью авторский), включая короткую Interlude
, размещенную в середине альбома. Аранжировки сделаны так, что каждый из музыкантов получает свою «минуту славы», при том, что на авансцене все же находятся Джонсон и Викерс. Эмма играет практически без вибрато, гладким звуком, длинными фразами, особенно уместными в пьесах балладного характера. Впрочем, каких-то супер быстрых темпов или фанковых ритмов в ее музыке в принципе нет – это такая британская вариация на темы неспешного необопового мейнстрима. И, пожалуй, именно некоей остроты, каких-то необычных вкусовых ощущений мне и не хватило в содержимом «Соусника Эммы Джонсон». Нет, содержимое вполне добротно, питательно, местами очень вкусно – но вот чего-то не хватило… Читатель вправе отнести такое мнение на счет капризов автора этих строк – и отведать приготовленный Эммой Джонсон соус, чтобы составить собственное мнение.
© 2021
8 tks / 42 mins
(Emma Johnson – ts; Fergus Vickers – el.g; Richard Jones – p; Angus Milne – b; Steve Hanley – dr;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club)