Emma Johnson’s Gravy Boat - Worry Not

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Emma Johnson’s Gravy Boat - Worry Not

20.08.2021

Emma Johnson’s Gravy Boat - Worry Not
Английское начало. Есть такая дебютная система в шахматах. В этом тексте речь мы тоже поговорим о дебюте и тоже об английском, только не шахматном, а джазовом. Worry Not – первый альбом английской саксофонистки и композитора Эммы Джонсон. Живет она в Лидсе, крупнейшем городе Западного Йоркшира, а вот родом Эмма из соседнего графства, из небольшого городка в Ланкашире. Впервые играть на саксофоне она начала в школьном оркестре. Изначально ее привлекал кларнет, но эта позиция в оркестре уже была занята. Так Эмма стала саксофонисткой. Правда, собственную музыку она сочиняет все же за фортепьяно – любовь к этому инструменту она унаследовала от отца. Долгое время ее привлекало именно сочинение музыки: она подумывала о карьере кинокомпозитора. Идея ансамбля возникла позже, а работа над первым альбомом именно с этим составом, подкрепленная спонсорской помощью, заняла около полутора лет.

Еще в 2019 году Эмма Джонсон с удовольствием прокатилась с концертным туром по Европе в рамках другого проекта. А потом настал ковидный 2020-й, да еще Джонсон пришлось пережить потоп в собственном доме и заниматься ликвидацией его последствий, - так что продвижению работы над Worry Not многое мешало, но и придавало дополнительный импульс к преодолению всех трудностей: композиция Hold Me Tight как раз об этом. Собственный опыт борьбы со стрессами Эмма вложила и в титульную композицию – отсюда и характерное название альбома.

А вот в не тривиальном названии группы, которое можно перевести, как «Соусник Эммы Джонсон», мне чудится истинно британский юмор. Emma Johnson’s Gravy Boat – это квинтет, в котором в роли главного партнера Эммы выступает гитарист Фергюс Викерс. Традиционную ритм-группу составляют пианист Ричард Джонс, басист Ангюс Милн и ударник Стив Хенли. О каждом из этих пока не очень известных музыкантов, включая саму Эмму, есть основания найти добрые слова. Джонсон – прекрасный мелодист, этим отличаются все ее композиции (альбом полностью авторский), включая короткую Interlude, размещенную в середине альбома. Аранжировки сделаны так, что каждый из музыкантов получает свою «минуту славы», при том, что на авансцене все же находятся Джонсон и Викерс. Эмма играет практически без вибрато, гладким звуком, длинными фразами, особенно уместными в пьесах балладного характера. Впрочем, каких-то супер быстрых темпов или фанковых ритмов в ее музыке в принципе нет – это такая британская вариация на темы неспешного необопового мейнстрима. И, пожалуй, именно некоей остроты, каких-то необычных вкусовых ощущений мне и не хватило в содержимом «Соусника Эммы Джонсон». Нет, содержимое вполне добротно, питательно, местами очень вкусно – но вот чего-то не хватило… Читатель вправе отнести такое мнение на счет капризов автора этих строк – и отведать приготовленный Эммой Джонсон соус, чтобы составить собственное мнение.

© 2021

8 tks / 42 mins

(Emma Johnson – ts; Fergus Vickers – el.g; Richard Jones – p; Angus Milne – b; Steve Hanley – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Gustavo Cortiñas - Desafío Candente

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, Бразилия, Камерун, Колумбия, Куба, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, США, Чили
  • музыкальный стиль: кроссовер
Большой и весьма амбициозный проект живущего последние десять лет в Чикаго мексиканского ударника и композитора Густаво Кортиньяса. Он выступал и записывался со многими здешними коллективами: Kitt Lyles’ Real Talk, Erik Skov’s Liminality, ...
подробнее
11.01.2021

Hailey Brinnel - I'm Forever Blowing Bubbles

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: свинг
Дебютный альбом певицы и тромбонистки Хэйли Бриннел интересен по многим причинам. Во-первых, она действительно хорошо играет на тромбоне, а что касается вокала, то Хэйли в 2021 году стала финалисткой международного конкурса джазовых ...
подробнее
12.02.2021

Harold Mabern / Mike Clark / Leon Lee Dorsey - Thank You, Mr. Mabern!

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: хард-боп
Эта запись была сделана в июле 2019 года. Басист и продюсер Леон Ли Дорси пригласил сделать совместную запись известного хард-бопового пианиста Хэролда Мэйберна, последователя Ахмада Джамала и Финеаса Ньюборна, уважаемого ветерана и одного ...
подробнее
21.12.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com