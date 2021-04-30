Artur Grigorian Quintet - Good in Tension

Армянский саксофонист Артур Григорян, судя по вехам его творческого пути, успешный и востребованный джазовый музыкант. На родине, после окончания консерватории в Ереване, он играл во многих коллективах, в том числе таких известных, как Katuner и Armenian Navy Band. Вместе с ансамблем Art Voices Артур стал победителем международного джазового конкурса в Бухаресте. В 2009 году Григорян стажировался в Беркли, но, в отличие от многих европейских джазменов, не остался в Штатах, а предпочел родине джаза берега Персидского залива. Последние десять лет он живет и работает в Дубаи. Там же, в ОАЭ, вместе с земляком Самвелом Гаспаряном и ливанцем Рони Афифом он организовал группу ARSTRIO, отметившуюся альбомом Time. Но вот свой первый сольный альбом Артур все же прилетел записывать в Ереван.
Для этой записи Григорян выбрал формат электро-акустического квинтета. В качестве второго духовика он пригласил трубача Давита Татевосяна, а от акустического фортепьяно отказался в пользу клавишных (Карен Маамиконян). В технических данных альбома значатся сразу двое ударников, но каждый из них играл в разных треках, так что выбранная конфигурация осталась незыблемой. Предполагаю, что все партнеры Григоряна по этому альбому – люди не случайно попавшие в его поле зрения, и наверняка он раньше со многими из них (со всеми?) играл в различных проектах. Во всяком случае, никаких претензий к сыгранности ансамбля не возникает. Программу альбома Артур составил в виде блока из шести своих авторских композиций и двух каверов в финальной части.
Cтартовый трек What You Say сразу завораживает мощным вступительным драйвом. Правда, после почти фанкового начала Григорян играет соло в несколько более спокойных тонах, уступая затем авансцену Татевосяну, чтобы до конца композиции вести диалог духовых под впечатляющий грув клавишных. В титульной пьесе Good in Tension Артур выдает настоящий сольный фейерверк в энергичном темпе под почтительный аккомпанемент клавишных и ударных. Уже эти первые две композиции позволяют определить стилистику квинтета, как некий вариант нео-фьюжн, а несмотря на то, что Артур предпочитает тенору альт и сопрано-саксофоны, мне его квинтет с солирующими саксофоном и трубой показался этакой реинкарнацией Brecker Brothers лучших времен. В последующем это впечатление не рассеялось, а только укрепилось, особенно в таких пьесах, как The Kids и California Lovin. Легкий армянский акцент в музыке Григоряна мне послышался в единственной в программе пьесе балладного плана под названием Hayrik – моем персональном фаворите альбома с очень красивой мелодией и отменной игрой Маамиконяна.
Да и в целом альбом удался. Артур Григорян этой работой вписал новую страницу в свою творческую биографию, и страницу весьма и весьма достойную.
© 2021
8 tks / 47 mins
(Artur Grigorian – as, ss; Karen Maamikonyan – keyb; Davit Tatevosyan – tp; Edgar Sahakyan – b; Narek Khechumyan – dr; Hakob Ordakyan – dr (tks 1,5,8);)
Линк предоставил Армен Манукян
Леонид АУСКЕРН