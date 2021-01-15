PLS.trio - Cosmonauts

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

PLS.trio - Cosmonauts

15.01.2021

PLS.trio - Cosmonauts
США – астронавты, Россия – космонавты, Китай – тайконавты… Почему музыканты из PLS.trio выбрали в качестве названия одной из своих композиций и альбома в целом именно русский вариант для меня осталось загадкой, но в любом случае это знаменательно: космос – это современность и будущее, вот и музыка у этого коллектива весьма современная Я, скажем, не могу себе представить музыкантов PLS.trio, исполняющих джазовые стандарты, хотя каждый из них в годы учебы наверняка отыграл их не мало…

PLS в названии коллектива – это его лидер, пианист Пьер Луиджи Салами. Он родился в Северной Италии, а в Штаты попал как многие – отправился на учебу в Беркли, окончив знаменитый колледж в 2010 году. В сфере его интересов всегда были не только джаз, но и хип-хоп, и электронная музыка. Басист Мартин Фаулер – американец. Этого музыканта также отличает разносторонность вкусов. Помимо джаза, он много сочинял музыки для видеофильмов, работал и в других жанрах. То же можно сказать и про ударника Шона Краудера. Как видите, у всех трех музыкантов не чувствуется генетической связи с джазовым наследием и всех трех привлекает музыка электронная. Все это проявилось и в саунде, предложенном PLS.trio в своем первом альбоме East River (2015), получившем пять звездочек в обзоре All About Jazz.

Второй альбом трио Cosmonauts решен в аналогичном ключе. Каждый из музыкантов тут оперирует электронными инструментами, в том числе и живой электроникой. Агрессивные ритмы, динамичное звучание иногда «охлаждаются» почти классическими партиями Салами на акустическом инструменте. Особенно хорошо это заметно по титульной композиции, но и другие треки от нее не отстают. При том практически в каждом треке очень сильно мелодическое начало, всегда остающееся краеугольным камнем композиций PLS.trio. А финал альбома – это вообще легкое музыкальное хулиганство, но по-своему убедительное, когда музыканты выдают свою версию знаменитой оперной темы Nessun Dorma. В Штатах подобную музыку часто называют contemporary. Что ж, в остро современном характере музыки парням из PLS.trio не откажешь.

© & (p) 2021 Dot Time Records

10 tks / 47 mins

(Pier Luigi Salami – p, live piano FXs, synths; Martin D. Fowler – el.b, synth.b; Shawn Crowder – dr, perc, el.dr, el.perc.)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
кроссовер

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Harold Mabern / Mike Clark / Leon Lee Dorsey - Thank You, Mr. Mabern!

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: хард-боп
Эта запись была сделана в июле 2019 года. Басист и продюсер Леон Ли Дорси пригласил сделать совместную запись известного хард-бопового пианиста Хэролда Мэйберна, последователя Ахмада Джамала и Финеаса Ньюборна, уважаемого ветерана и одного ...
подробнее
21.12.2020

Janinah Burnett - Love The Color Of Your Butterfly

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Если вам показалось, что женщина на обложке этого альбома напоминает оперную диву, то вы не ошиблись. Джанина Барнетт – действительно оперная дива. Что, в таком случае, делает этот альбом на джазовом сайте? – спросит удивленный читатель. ...
подробнее
08.01.2021

John Redmon & The Thomas J. Dawson, Jr. iOrchestra - Honoring Louis Armstrong

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: традиционный джаз
Вот уже и и появляются в редакционной почте релизы будущего, 2021 года. И первой ласточкой стал альбом Honoring Louis Armstrong, альбом в высшей степени необычный. В чем тут особенность? Начну издалека. Всем известно понятие «кавер-бэнд». ...
подробнее
10.10.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com