PLS.trio - Cosmonauts

США – астронавты, Россия – космонавты, Китай – тайконавты… Почему музыканты из PLS.trio выбрали в качестве названия одной из своих композиций и альбома в целом именно русский вариант для меня осталось загадкой, но в любом случае это знаменательно: космос – это современность и будущее, вот и музыка у этого коллектива весьма современная Я, скажем, не могу себе представить музыкантов PLS.trio, исполняющих джазовые стандарты, хотя каждый из них в годы учебы наверняка отыграл их не мало…
PLS в названии коллектива – это его лидер, пианист Пьер Луиджи Салами. Он родился в Северной Италии, а в Штаты попал как многие – отправился на учебу в Беркли, окончив знаменитый колледж в 2010 году. В сфере его интересов всегда были не только джаз, но и хип-хоп, и электронная музыка. Басист Мартин Фаулер – американец. Этого музыканта также отличает разносторонность вкусов. Помимо джаза, он много сочинял музыки для видеофильмов, работал и в других жанрах. То же можно сказать и про ударника Шона Краудера. Как видите, у всех трех музыкантов не чувствуется генетической связи с джазовым наследием и всех трех привлекает музыка электронная. Все это проявилось и в саунде, предложенном PLS.trio в своем первом альбоме East River (2015), получившем пять звездочек в обзоре All About Jazz.
Второй альбом трио Cosmonauts решен в аналогичном ключе. Каждый из музыкантов тут оперирует электронными инструментами, в том числе и живой электроникой. Агрессивные ритмы, динамичное звучание иногда «охлаждаются» почти классическими партиями Салами на акустическом инструменте. Особенно хорошо это заметно по титульной композиции, но и другие треки от нее не отстают. При том практически в каждом треке очень сильно мелодическое начало, всегда остающееся краеугольным камнем композиций PLS.trio. А финал альбома – это вообще легкое музыкальное хулиганство, но по-своему убедительное, когда музыканты выдают свою версию знаменитой оперной темы Nessun Dorma. В Штатах подобную музыку часто называют contemporary. Что ж, в остро современном характере музыки парням из PLS.trio не откажешь.
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10 tks / 47 mins
(Pier Luigi Salami – p, live piano FXs, synths; Martin D. Fowler – el.b, synth.b; Shawn Crowder – dr, perc, el.dr, el.perc.)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН