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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

The Grasso-Ravita Jazz Ensemble - Jagged Spaces

21.01.2021

The Grasso-Ravita Jazz Ensemble - Jagged Spaces
Если вы живете не в Балтиморе или Вашингтоне, то вряд ли ранее слышали музыкантов, объединившихся в коллектив The Grasso-Ravita Jazz Ensemble. Все они хорошо известны – но на региональном уровне. Все много играли в различных местных джазовых составах. Как понятно из названия коллектива, его «отцами-основателями» стали гитарист Скип Грассо и басист Фил Равита. Вместе с саксофонистом Бенни Расселлом, пианистом Грегом Смоллом и ударником Ньюком Вегой они составили квинтет, дебютным альбомом которого и стал альбом Jagged Spaces.

Музыка здесь звучит исключительно авторская, все, кроме ударника, приняли участие в составлении программы альбома. Больше всего композиций принес в программу Грассо: целых четыре, по две пьесы написали Равита и Расселл и, наконец, одну – пианист Смолл. Открывающая альбом титульная композиция дает возможность каждому из участников «представиться» слушателям небольшим соло, ну, а в принципе больше всех солирует Расселл и, надо сказать, его мастерство, особенно на тенор-саксофоне, вызывает уважение. Вещи более темповые чередуются в программе с пьесами балладного склада, есть здесь и легкий экскурс в область латинского джаза с композицией Latin For Leandro. В целом же ансамбль играет типичный мейнстримовый straight-ahead jazz, играет качественно, музыка интересная, для фонографического дебюта здесь все на месте, но, откровенно говоря, мне в этой музыке не хватило некоей «изюминки», все показалось достаточно предсказуемым. А ведь и мэйнстрим можно исполнять совсем иначе! Возможно, к этому коллектив придет в следующих работах.

© & (p) 2021 Grassvita Music

9 tks / 61 mins

(Skip Grasso – g; Phil Ravita – ac,b, el.6-string b; Benny Russell – ts, ss; Greg Small – p; Nuc Vega – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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