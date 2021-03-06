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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Belmondo Quintet - Brotherhood

06.03.2021

Belmondo Quintet - Brotherhood
Совсем недавно, анонсируя «гибридный» джазовый фестиваль в польском Щецине, мы называли в числе его хэдлайнеров французский Belmondo Quintet. И вот этот ансамбль – уже в нашем «CD-обзоре» со своим новым, пятым по счету, альбомом Brotherhood.

Belmondo Quintet – это проект двух братьев, Лионеля и Стефана Бельмондо, играющих вместе с ритм-группой. По инструментарию бросается в глаза сходство с другим «братским» коллективом, американским Brecker Brothers. Подобно Рэнди Брекеру, Стефан Бельмондо играет на трубе, а его брат Лионель, как и Майкл Брекер – саксофонист. Но стилистика у этих коллективов разная. Brecker Brothers начинали в русле музыки фьюжн, в то время, как братья Бельмондо предпочитают классический постбоповый мэйнстрим. И добились в этой сфере очень больших успехов! На сегодня – это одни из лидеров французской джазовой сцены, неоднократные лауреаты разнообразных наград и образец для подражания молодых музыкантов данного направления. Разумеется, у каждого из братьев есть и свои проекты. Так, скажем, Лионель увлечен соединением джаза с французской литургической музыкой, а Стефан много работал с Юсефом Латифом, Ди Ди Бриджуотер, а среди своих кумиров-трубачей числит Чета Бэйкера и Тома Харрелла.

Альбом под названием «Братство» своему названию вполне соответствует. Каждый из братьев принес в проект по две композиции. В случае Стефана это Prétexte и посвященная памяти отца, привившего сыновьям любовь к музыке бэнд-лидера Ивана Бельмондо, баллада Song For Dad, а Лионель предложил две зарактерные для него пьесы, связанные с литургической органной традицией. Остальные четыре пьесы альбома – это посвящения братьев музыкантам, которые в тот или иной период времени очень много значили для их становления и развития карьеры: Уэйну Шортеру (Wayne’s Words), Юсефу Латифу (Yusef's Tree ), Биллу Эвансу (Letters to Evans) и Вуди Шоу (Woody 'n Us). Сам набор имен много скажет и о музыке квинтета. Если мэйнстрим – ваша музыка, то его французский вариант должен произвести на вас впечатление.

© & (p) 2021 B Flat / jazz&people

8 tks / 49 mins

(Lionel Belmondo – ts, ss, fl; Stéphane Belmondo – tp, flg; Eric Legnini – p; Sylvain Romano – b; Tony Rabeson – dr;)

Линк предоставлен jazz&people

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим

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