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Khasi-Cymru Collective - ‘Sai-thaiñ ki Sur (the weaving of voices)
01.05.2021
Уэльс – часть Соединенного Королевства, населенная преимущественно кельтами-валлийцами. С каждым годом здесь все шире движение за сохранение родного языка и традиций. Мегхалая – небольшой индийский штат на северо-востоке, зажатый между Ассамом и Государством Бангладеш. Местные жители, в частности народности кхаси, внешне мало похожи на индийцев других частей страны, а скорее напоминают тибетцев или какой-то из народов Юго-Восточной Азии. Интересно, что большинство верующих здесь – христиане. Что общего между Уэльсом и Мегхалая, между валлийцами и кхаси? Вроде бы ничего.
Но уникальный альбом ‘Sai-thaiñ ki Sur от Khasi-Cymru Collective показывает, что это не совсем так. Вначале всплывает такая малоизвестная подробность: с 1841 по 1969 год сотни жителей Уэльса покидали родину и отправлялись в горы Кхаси Хиллс, чтобы вести там миссионерскую деятельность. В наши дни ниточки между двумя столь разными регионами и народами протянули музыканты. Гарет Бонелло – известный валлийский исполнитель песен собственного сочинения, обладатель наград за лучший альбом года на валлийском языке в 2014 году и музыкальной премии Уэльса в 2017 году. Три года, с 2017 по 2020 год Бонелло регулярно на несколько недель наведывался в Шилонг, столицу Мегхалаи, познакомился с местными музыкантами, овладел тонким искусством игры на дуитаре, гитароподобном местном инструменте, изготавливаемом исключительно из плодов хлебного дерева. Так родился ансамбль Khasi-Cymru Collective и альбом ‘Sai-thaiñ ki Sur. Записи выполнялись как в Шилонге, так и в окрестных деревнях. В программу альбома вошли народные песни, миссионерские гимны, современные песни на лирику валлийских и кхаси поэтов.
Помимо дуитары здесь звучат и другие традиционные инструменты кхаси наряду с традиционными гитарой и виолончелью. Звучит валлийский яхык, язык кхаси и англмйский. Звучит и поэтическое слово от поэтессы кхаси Лапиданг Сием в треке To the Men with Hate Speech on their Lips. Звучат прекрасные кельтские баллады Pererin Wyf и Cwyn yr Afon. Другая народная валлийская мелодия, Wel, Bachgen Ifanc Ydwyf, превратилась в Кхаси Хиллс в религиозный гимн, а, скажем, композицию Kam Pher сочинили вместе Гарет Бонелло и Дезмонд Римаки Сун, кхаси певец и диджей. И стоит послушать этот необычный альбом, чтобы убедиться, насколько органично переплелись здесь музыкальные традиции двух так далеких друг от друга географически народов.
© & (p) 2021 ARC Music
Naxos World
13 tks / 51 mins
(Gareth Huw Bonello- duitara, g, voc, cello; Risingbor Kurkalang- duitara; Rani Maring- maryngod, tangmuri; Jewel Syngkli- duitara, voc; Jennifer Gallichan- backing voc; Prit Makri – muiñ; Residents of Pahambir- perc; Desmond Rimaki Sunn – voc; Benedict Hynñiewta- besli (bamboo flute); Mebanlamphang Lyngdoh - duitara, ksing, ka bom, kynshaw; Lapdiang Syiem- spoken word;)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Индия
музыкальный стиль
индийская музыка,
кельтская музыка
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