Khasi-Cymru Collective - ‘Sai-thaiñ ki Sur (the weaving of voices)

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Khasi-Cymru Collective - ‘Sai-thaiñ ki Sur (the weaving of voices)

01.05.2021

Khasi-Cymru Collective - ‘Sai-thaiñ ki Sur (the weaving of voices)
Уэльс – часть Соединенного Королевства, населенная преимущественно кельтами-валлийцами. С каждым годом здесь все шире движение за сохранение родного языка и традиций. Мегхалая – небольшой индийский штат на северо-востоке, зажатый между Ассамом и Государством Бангладеш. Местные жители, в частности народности кхаси, внешне мало похожи на индийцев других частей страны, а скорее напоминают тибетцев или какой-то из народов Юго-Восточной Азии. Интересно, что большинство верующих здесь – христиане. Что общего между Уэльсом и Мегхалая, между валлийцами и кхаси? Вроде бы ничего.

Но уникальный альбом ‘Sai-thaiñ ki Sur от Khasi-Cymru Collective показывает, что это не совсем так. Вначале всплывает такая малоизвестная подробность: с 1841 по 1969 год сотни жителей Уэльса покидали родину и отправлялись в горы Кхаси Хиллс, чтобы вести там миссионерскую деятельность. В наши дни ниточки между двумя столь разными регионами и народами протянули музыканты. Гарет Бонелло – известный валлийский исполнитель песен собственного сочинения, обладатель наград за лучший альбом года на валлийском языке в 2014 году и музыкальной премии Уэльса в 2017 году. Три года, с 2017 по 2020 год Бонелло регулярно на несколько недель наведывался в Шилонг, столицу Мегхалаи, познакомился с местными музыкантами, овладел тонким искусством игры на дуитаре, гитароподобном местном инструменте, изготавливаемом исключительно из плодов хлебного дерева. Так родился ансамбль Khasi-Cymru Collective и альбом ‘Sai-thaiñ ki Sur. Записи выполнялись как в Шилонге, так и в окрестных деревнях. В программу альбома вошли народные песни, миссионерские гимны, современные песни на лирику валлийских и кхаси поэтов.

Помимо дуитары здесь звучат и другие традиционные инструменты кхаси наряду с традиционными гитарой и виолончелью. Звучит валлийский яхык, язык кхаси и англмйский. Звучит и поэтическое слово от поэтессы кхаси Лапиданг Сием в треке To the Men with Hate Speech on their Lips. Звучат прекрасные кельтские баллады Pererin Wyf и Cwyn yr Afon. Другая народная валлийская мелодия, Wel, Bachgen Ifanc Ydwyf, превратилась в Кхаси Хиллс в религиозный гимн, а, скажем, композицию Kam Pher сочинили вместе Гарет Бонелло и Дезмонд Римаки Сун, кхаси певец и диджей. И стоит послушать этот необычный альбом, чтобы убедиться, насколько органично переплелись здесь музыкальные традиции двух так далеких друг от друга географически народов.

© & (p) 2021 ARC Music
Naxos World
13 tks / 51 mins

(Gareth Huw Bonello- duitara, g, voc, cello; Risingbor Kurkalang- duitara; Rani Maring- maryngod, tangmuri; Jewel Syngkli- duitara, voc; Jennifer Gallichan- backing voc; Prit Makri – muiñ; Residents of Pahambir- perc; Desmond Rimaki Sunn – voc; Benedict Hynñiewta- besli (bamboo flute); Mebanlamphang Lyngdoh - duitara, ksing, ka bom, kynshaw; Lapdiang Syiem- spoken word;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индия
музыкальный стиль
индийская музыка, кельтская музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Erin Propp & Larry Roy - We Want All The Same Things

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
Вокалистка Эрин Пропп и гитарист Лэрри Рой живут и работают в Западной Канаде, в столице провинции Манитоба городе Виннипег. Они вместе сочиняют песни, выступают, как с местным симфоническим, так и с джазовым оркестрами. Известность этого ...
подробнее
26.04.2021

Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Македония
  • музыкальный стиль: балканская музыка
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, ...
подробнее
14.04.2021

Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил ...
подробнее
07.04.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com