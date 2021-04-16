Ilia Belorukov & Lauri Hyvärinen - Invented Canvas

Канадский гитарист Лорн Лофски и по возрасту (он родился в 1954 году), и по опыту относится к ветеранам джаза своей страны. Уроженец Торонто, он стал известен широкой публике, когда сам Оскар Питерсон продюсировал в 1980 году его первый ...