Ilia Belorukov & Lauri Hyvärinen - Invented Canvas

Петербургский авангардный музыкант Илья Белоруков неплохо знаком тем из наших читателей, кто предпочитает именно это направление. Большинство работ Ильи выходит на его лейбле Intonema Records, но сейчас мы представляем проект, релиз которого состоялся в феврале текущего года на австралийском лейбле. Это дуэт, дуэт концертный, запись его состоялась два года назад и то же в феврале, в Варшаве. Вместе с Ильей Белоруковым, который в данном случае вооружился модулярным синтезатором, на сцену поднялся финский музыкант Лаури Хювяринен с акустической гитарой. Имя это тоже для поклонников авангарда, черпающих информацию на нашем сайте, не чужое. В 2017 году у нас рецензировался альбом, где Лаури играл, также в дуэте, с французским пианистом и электронщиком Лео Дюпле.
Белоруков и Хювяринен исполнили в тот зимний вечер в Варшаве две большие композиции-импровизации: давшую имя альбому Invented Canvas на 18 минут звучания и двадцатиминутную Painting in the Dark
. Мне они показались достаточно разными, что только прибавляет альбому привлекательности. В титульной пьесе Белоруков со старта начинает испытывать возможности своего электронного инструмента, что называется, на всех режимах. Акустический инструмент Хювяринена практически не слышен (а может быть Лаури действительно ожидает окончания вспеска электронных эмоций?). Но постепенно, ближе к середине композиции, все чаще можно распознать и его гитару. Хювяринен в свободной манере пощипывает струны, и композиция приобретает черты акустико-электронного диалога двух музыкантов. А вот в Painting in the Dark
собеседников, кажется, становится уже трое. Тут большую роль играют паузы, этакие беззвучные лакуны, активно влияющие на характер пьесы. Синтезатор изначально не подавляет гитару. Действо очень удачно отражает название пьесы: это действительно «Живопись в темноте», где партнеры поочередно (или в унисон) наносят случайные мазки на виртуальный холст, который постепенно заполняется алеаторически ложащимися виртуальными красками.
Приятный (оговариваюсь – для тех, кто любит экспериментальный авангард) альбом, где северные соседи показали себя достойными друг друга партнерами.
© & (p) 2021 Hemisphäreの空虚
2 tks / 38 mins
(Ilia Belorukov – modular synth; Lauri Hyvärinen – ac.g;)
Линк предоставил Ilia Belorukov
Леонид АУСКЕРН