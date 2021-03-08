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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kabir Sehgal / Marie Incontrera - Angela’s Ring

08.03.2021

Kabir Sehgal / Marie Incontrera - Angela’s Ring
М-да…. Ручаюсь, никто из читающих эти строки ничего подобного еще не слышал. Органичнее всего до сих пор джаз и оперу соединил гениальный Джордж Гершвин в «Порги и Бесс». Были эксперименты Курта Вайля и Карлы Блей. Ближе всего к представляемому сегодня проекту стоит, наверное, опера Джона Адамса и Элис Гудмен «Никсон в Китае», не ставшая в свое время чем-то столь же потрясающим, как «Иисус Христос Суперзвезда». Но там Ллойд-Уэббер и Райс работали с рок-основой. Здесь же музыканты из Нью-Йорка, басист и известный джазовый обозреватель (а в свое время и банкир на Уолл Стрит) Кабир Сехгал и пианистка Мария Инконтера создали именно джазовую оперу, взяв в качестве темы … европейский долговой кризис 2010-2015 годов, связанный, прежде всего, с Грецией.

Более, чем необычно! Причем все на полном серьезе! Премьера классической оперы «Кольцо Ангелы» состоялась на Манхеттене в 2015 году и событием не стала. Тогда продюсер Гершель Гарфейн посоветовал авторам работать с материалом, который они знают лучше всего. И вот – 19 марта увидит свет полностью переработанная авторами джазовая опера того же названия с портретом канцлера Германии Ангелы Меркель на обложке с висящим у нее над головой неким «кольцом всевластия», подозрительно схожим с нимбом. В записи альбома были задействованы оперные звезды во главе с лауреатом Грэмми Люси Шауфер в роли Меркель. Среди действующих лиц – премьео-министр Греции Георгиос Папандреу, президент Франции Саркози, итальянский премьер Берлускони, председатель МВФ Кристин Лагард. Авторы пригласили на роль спикеров, читающих новости, - подлинных и хорошо известных в США спикеров. С джазовой же стороны задействован The Leveraged Jazz Orchestra и такие известные музыканты, как Грейс Келли, Оран Эткин и Эдмар Кастаньеда.

Оперу открывает голос диктора, читающий новость о создании Европейского Союза, после чего звучит очень недурная джазовая версия известной оды Бетховена, ставшей официальным гимном Союза. Далее же на языке оперы авторы обращаются непосредственно к истокам и развитию греческого кризиса. В тексте хватает черного юмора, а в музыке – цитат: то из греческого танца «Сиртаки», то из реальной оперной арии Nessun dormа, то вновь из «Оды к радости». Либретто развивается в соответствии с исторической реальностью. Жестокосердная Меркель отказывает Греции в кредите и призывает Папандреу затянуть пояса, а в финале очередной кредит на очень жестких условиях все же предоставляет МВФ. Музыка действительно джазовая, оперные вокалисты демонстрируют свое высокое искусство. Особенно хороша Шауфер в роли Меркель. В общем – получилось.

Придет ли настоящий успех к этой работе? С одной стороны, стремительные изменения в мире изрядно затерли память об этих событиях. Тут впору писать оперы о Брексите, мигрантах или пандемии COVID. С другой стороны, многие великие оперы отнюдь не гнались за актуальностью, а брали свое музыкой. Тут остается пожелать Сехгалу, Инконтере и всей команде проекта удачи.

© & (p) 2021 Tiger Turn Productions

41 tks / 83 mins

(Lucy Schaufer, soprano (Angela Merkel); David Gordon, tenor (George Papandreou); Brandon Snook (Nicolas Sarkozy), Erik Bagger (Silvio Berluskoni), Marnie Breckenridge (Christine Lagarde) – voc; Michelle Caruso-Cabrera (CNBC), Betty Liu (Bloomberg), Steve Liesman (CNBC), Paul Vigna (Wall Street Journal) – speakers; Grace Kelly – as, bars; Papo Vazquez – tb; Oran Etkin – cl; Edmar Castaneda – hp; Manuel Valera – p; Aaron Diehl – p; The Leveraged Jazz Orchestra;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение

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