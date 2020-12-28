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DiCosimo / Pagan - Con Moto
28.12.2020
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на обложке которого стояли бы только их имена, так сказать, сольный проект для дуэта.
И если имена Билла и Эдгара вам, возможно, не были знакомы ранее, то вот имя человека, который «раскрутил» эту идею, продюсера и одновременно участника записи альбома Con Moto, трехкратного лауреата Грэмми Джимми Хаслипа вы скорее всего знаете. Хаслип не первый раз пробует себя в качестве продюсера. Он работал со множеством разноплановых и знаменитых исполнителей – от Yellowjackets до Дайаны Росс, от Чака Хан до Роббена Форда и так далее. И в данном случае Хаслип взялся за дело с присущей ему обстоятельностью. Он привлек к участию в записи альбома первоклассных музыкантов – достаточно назвать имена Джеффа Лорбера или Боба Халлигена-младшего. Он сумел проникнуться идеей ДиКозимо и Пэйгана об альбоме энергичном, современном по звучанию и без привязки к конкретному музыкальному стилю.
Музыкальный термин Con Moto (»В движении») очень подошел к этой небольшой коллекции из пяти композиций ДиКозимо и Пэйгана и двух каверов: все очень динамично, остро и с точно отмеренным использованием электроники. Исключение составляет, пожалуй, лишь финальный бонусный трек Show The World, более медленный и немножко ленноновский по идее: он посвящен миру, любви и единству всего человечества. На мой вкус, особенной глубины в Con Moto найти трудновато, но то, что альбом слушается легко и приятно – этого у работы американского дуэта исполнителей и композиторов не отнять.
© & (p) 2021 Sub-Cat Records
7 tks / 32 mins
(Bill DiCosimo – keyb, p, B3; Edgar Pagan – b, voc; Karma Auger – dr, perc; Nick Kellie, Jeff Richman, Hideo Matsufuji – g; Jimmy Haslip – add. synths, perc, cuatro; Jimmy Branly, Jose Varona, Joshua Dekaney – perc; Jeff Lorber - keyb, keyb bass; Gary Novak – dr; Paulie Cerra – horns; Bob Halligan Jr.- voc; Senzoku Gakuen College Music Choir - backing voc;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер
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