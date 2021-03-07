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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Kevin Kastning / Mark Wingfield - Rubicon I

07.03.2021

Kevin Kastning / Mark Wingfield - Rubicon I Два гитариста-виртуоза, каждый из которых еще и постоянно думает о совершенствовании своего любимого инструмента. И если англичанин Марк Уингфилд, блистательный звукоинженер по совместительству, более увлечен разнообразными способами изменения, преображения и совершенствования звука электрогитары с помощью самых современных электронных средств, то американец Кевин Кастнинг идет по пути изобретения и применения совершенно новых инструментов на основе гитары – инструментов с 12-ю, 16-ю, 17-ю, наконец, с 36 струнами! Когда же они собираются вместе…

Вместе они играли не раз. Первый совместный альбом Кастнинга и Уингфилда появился еще в 2011 году. С 2012 по 2015-й год они ежегодно дарили своим поклонникам по новому альбому. Предпоследний The Line to Three появился в 2017-м. Все они неизменно удостаивались самых высоких оценок у понимающей публики и продвинутых критиков. Очередной, пока последний в их совместной дискографии альбом был записан в студии Tramwauld в Массачусетсе в августе 2018 года, через день после успешного выступления гитарного дуэта в Нью-Йорке. Время же издания Rubicon I пришло только сейчас. Сразу надо сказать, что этот альбом представляет собой лишь первую часть большого двухчастного проекта.

Альбом внушителен по объему. Шесть композиций, включая рекордную, почти двадцатиминутную пьесу Particle Horizon, заняли более часа звучания. Кастнинг здесь, помимо гитар использует еще и фортепьяно. Название же проекта мне представляется символичным. Выражение «перейти Рубикон» давно стало символом неких решительных действий, перехода через границу, ранее считавшуюся незыблемой. Мне кажется, Кевин и Марк этим альбомом тоже, переходят, точнее – стирают, все мыслимые стилистические границы. Их музыка в равной степени может быть отнесена и к современной академической, и к электронной, и к эмбиенту, и к new age. Музыкантов не волнует терминология. Они ищут новый музыкальный язык, новую выразительность гитарного звучания, новые творческие горизонты… А что у них получается – лучше оценить самостоятельно, послушав Rubicon I.

© & (p) 2021 Greydisk Records

6 tks / 67 mins

(Kevin Kastning - 36-string Double Contraguitar, 17-string Hybrid Extended Classical guitar, Piano; Mark Wingfield - Electric guitar, live electronics (software processing);)

Линк предоставлен Greydisk Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
академическая музыка, эмбиент

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