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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

John Zorn - Nostradamus: The Death of Satan

03.10.2021

John Zorn - Nostradamus: The Death of Satan
Вы можете себе представить Джона Зорна, получающего Грэмми? Я - нет. Этот человек программно далек от всего мейнстримного, включая и мейнстримные лавры. И это не мешает Джону Зорну быть не только ярчайшей фигурой музыкального авангарда, не только одним из самых видных американских композиторов наших дней (безотносительно стилистических направлений), но и просто знаменитостью. Его авторитет и известность таковы, что Зорн парадоксально вошел в обойму личностей-которых все-знают даже для светских тусовок, где его музыку никто никогда не слышал.

А 68-летний фантастически работоспособный Зорн продолжает выдавать на гора с помощью своего лейбла Tzadik по пять, шесть, а то и больше альбомов различных своих серий-проектов в год. Правда, в ХХI веке Зорна-саксофониста можно услышать редко. В большинстве случаев он сейчас выступает только, как композитор, продюсер и дирижер. В этом качестве он представлен и в проекте Simulacrum, основанном в 2015 году. В его рамках выпущено уже девять альбомов. Самый свежий, Nostradamus: The Death of Satan, мы и представляем нашим читателям.

Ядро Simulacrum изначально составляла великолепная троица: органист Джон Медески, гитарист Мэтт Холленберг и ударник Кенни Гроховски. Именно в этом составе и был записан Nostradamus: The Death of Satan. Учитывая настоящую «дьяволиаду» в названиях альбомов Simulacrum (The True Discoveries of Witches and Demons (2015), Inferno (2015) и вплоть до предыдущего Baphomet (2020), а также присутствие «нечистой силы» наряду со знаменитым провидцем XVI века в названии нынешнего альбома, я ожидал услышать некий симбиоз авангардного джаза с одной из разновидностей хэви-метал. Смущал, правда, нежнейший цветок на обложке – к чему бы это? И смущал, как оказалось, не зря.

Ничего «сатанинского» услышать так и не довелось. Общей тенденции не соответствовала, пожалуй, лишь стартовая пьеса Melmoth, вещь наиболее авангардная, где за четыре с половиной минуты трио выдало чуть ли не с десяток калейдоскопически сменяющих друг друга тем при особо активном участии органа и ударных. Если Зорн имел ввиду роман «Мельмот-Скиталец» Мэтьюрина, то музыкальная иллюстрация к этой странной книге вышла отменной. А вот затем, в остальных девяти треках программы, звучали, на мой взгляд, густо пропитанные джазом варианты прог-рока и, чаще, старого доброго хард-рока. Холленберг и Медески изобразили мелодичнейшую прог-роковую идиллию уже в следующем треке Flowers of Heaven. Зато настоящий взрыв страстей воцарился в таких номерах, как Seven Spirits и The Watchers - великолепных образцах сочетания джаза с хард-роком, заставивших меня вспомнить сильно недооценнную, на мой взгляд, британскую команду из начала 70-х Atomic Rooster с Винсентом Крейном за органом. Я имею ввиду скорее общее настроение этих пьес, потому что сравнение Крейна с Медески просто некорректно: в современном джазе вообще мало кто может сравниться с Джоном Медески в искусстве игры на хэммонд-органе. Его бенефисом в этом альбоме я назвал бы композицию From the Cave of Treasures. А вершиной альбома в целом, на мой взгляд, стала пьеса The Stygian Pool, тоже хард-роковая, с небольшой сольной партией ударных Кенни Гроховски и квази-эмерсоновскими органными пассажами Медески. Ну и, наконец, надо вспомнить еще A Mantic Stain – здесь Зорн и его музыканты приготовили своеобразного вкуса коктейль из фри-джаза и хард-рока.

Модный постмодернистский термин «симулякр» обозначает, как известно, копию не существующего предмета. Если судить по Nostradamus: The Death of Satan, проект Simulacrum представил здесь очень эффектную и, я бы сказал, улучшенную копию того, что не существует сегодня, но когда-то было на гребне волны. На редкость приятный и ностальгичный альбом!

© & (p) 2021 Tzadik Records

10 tks / 42 mins

(John Medeski – org; Matt Hollenberg – g; Kenny Grohowski – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club: https://jazzist.club/john-zorn-nostradamus-the-death-of-satan/ )


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, кроссовер


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