Joel Frahm - The Bright Side

Хотя на обложке альбома стоит только одно имя – Джоэль Фрам, по сути это дебютный альбом американо-канадского трио, возглавляемого известным нью-йоркским саксофонистом. Трио это (с басистом Дэном Лумисом и канадским ударником Эрнесто Червини) родилось не вчера, оно возникло на основе ансамбля Червини Turboprop во время одного из мастер-классов в Университете Торонто. С тех пор музыканты не раз играли вместе, вместе концертировали и даже совершили большой тур по Европе (их особенно восхитила Грузия и ее столица Тбилиси). Так что, альбом The Bright Side стал логичным следующим этапом жизни коллектива. Интересно, что альбом увидит свет 25 июня на Anzic Records, лейбле, основанном выдающейся кларнетисткой Анат Коэн, с которой Фрама связывают теплые дружеские отношения.
Десять композиций, из которых две сочинил Лумис, одну – Червини, а остальные написал сам Джоэль Фрам, составляют программу альбома. По стилистике альбом можно отнести к мэйнстриму, хотя в разных пьесах это понятие воплощается в очень разных вариантах: от экспрессивной Boo Dip Dip Фрама до меланхоличной The Beautiful Mystery Червини, где название очень точно соответствует содержанию музыки. Целый ряд пьес Фрам посвятил близким ему коллегам по джазовому цеху – это и Thinking of Benny в честь Бенни Гольсона, и Blow Poppa Joe для Джо Хендерсона, и Omer ’s World для Омера Авиталя. А порой полнокровный джаз расцветает у Фрама на совсем не джазовой почве: титульную композицию он сочинил на базе вступительного риффа Walk On The Wild Side Лу Рида. И получилось у него очень здорово: я бы тоже дал альбому название именно по этой пьесе.
С взаимопониманием у музыкантов все в порядке: Джоэль в каждой сыгранной ноте ощущает мощную поддержку со стороны Дэна и Эрнесто, которые получили в альбоме и свою долю сольных партий. В качестве вдохновлявших его саксофонистов Фрам называл в свое время Колтрейна, Стена Гетца и Криса Поттера. Если можно позволить себе такое сравнение, то я бы сказал, что в этом альбоме Колтрейн и Поттер несколько заслонили Гетца, по крайней мере, мне так показалось. Но то, что все трое музыкантов – большие мастера, прослушивание The Bright Side сомнений в любом случае не оставляет.
© & (p) 2021 Anzic Records
10 tks / 61 mins
(Joel Frahm – ts, ss; Dan Loomis – b; Ernesto Cervini – dr;)
Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН