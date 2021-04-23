Angrusori - Live at Tou

Норвежцы и словаки: разный исторический бэкграунд, разные языковые группы, разная культура, в том числе музыкальная. Общего очень мало. А уж если речь идет не просто о словаках, а о словацких цыганах – тем более! И тем не менее они нашли общий язык – язык музыки. 2016 годом датируется начало сотрудничество норвежского ансамбля Kitchen Orchestra из Ставангера во главе с Нильсом Хенриком Ашеймом и группы цыганских музыкантов из Кошице. С самого начала к этому необычному совместному проекту примкнула выдающаяся чешская авангардная вокалистка и скрипачка Ива Биттова. Проект получил название Phuterdo Øre – название, в котором слились слова на норвежском и на языке рома (самоназвание цыганского народа).
В настоящее время проект получил новое название – Angrusori, и в мае 2021 года дебютирует альбомом Live at Tou на британском лейбле Hudson Records. Основными композиторами этой программы являются Биттова и Ашейм, соединившие в одиннадцати треках традиционную этническую музыку словацких цыган с современными и даже авангардными техниками. Иначе, собственно, и быть не могло: Kitchen Orchestra исповедует современную импровизационную музыку, Ива Биттова славится экспериментами, особенно по части вокала, а благодатной основой для их композиторского творчества стали цыганские народные песни. Эффект получился поразительный!
Я бы сказал, что в рамках Angrusori получила жизнь новая, многослойная эстетика, когда даже в рамках одной композиции протяжный цыганский напев может переходить в чисто джазовую импровизацию, сменяемую чмсто экспериментальным вокалом – а затем вновь возвратиться к своим цыганским корням. И все это получается у музыкантов очень естественно и органично. Да, в отдельных треках, например, Rodav me miro drom Биттова дает волю своим авангардным привязанностям, но в целом, в отличие, скажем от балканско-цыганских проектов Эмира Кустурицы, носящих более попсовый характер, здесь связь с цыганской традицией, как ни странно, гораздо глубже. В общем, потрясающий проект, который я искренне рекомендую всем любителям нестандартной музыки.
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