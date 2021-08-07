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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Julian Lage - Squint

07.08.2021

Julian Lage - Squint
Своим двенадцатым альбомом в качестве лидера опытный 33-хлетний гитарист и композитор Джулиан Лаж (да-да, именно так, не слишком благозвучно по-русски, звучит его фамилия) дебютирует на Blue Note Records. Его имя, впрочем, появлялось под логотипом легендарного лейбла и ранее, но в проектах Нелса Клайна и Чарльза Ллойда он выступал в качестве сайдмена. Понятно, сегодня название Blue Note Records лишено того ореола избранности, который сопутствовал лейблу, скажем, в 50-е годы, но и сейчас это в известной степени престижно. Правда, программа Squint не очень похожа на фирменный для лейбла straight-ahead jazz, хотя сам Лаж видит ситуацию несколько иначе: «Я чувствовал, что это возможность представить новую музыку, рожденную из традиций Blue Note, в моей интерпретации».

Ключевые слова здесь, на мой взгляд, - «моя интерпретация», и она, опять-таки, на мой взгляд, весьма оригинальна. Программу из девяти собственных композиций Лажа и двух каверов Джулиану помогали реализовать его надежные и испытанные партнеры. С перуанским басистом Хорхе Редером Лаж постоянно сотрудничает еще со своего самого первого альбома Sounding Point (2009). С ударником Дэйвом Кингом, ранее игравшим в группе Bad Plus, они начали работать вместе много позже. Трио Лаж-Редер-Кинг дебютировало на альбоме Джулиана Hurts (2019) и с тех пор добилось отличной сыгранности. Впрочем, Редер и Кинг в Squint четко и профессионально решают только свои прямые ритмические задачи, предоставив весь простор для самовыражения лидеру трио.

Открывает альбом Etude, сыгранный Джулианом соло в манере, характерной скорее для академического, а не джазового гитариста. Да и в дальнейшем Лаж охотно и часто примеряет на себя совсем не джазовые одежды. Он не скрывает и не стесняется своей любви к блюзу, року или музыке кантри. Другой вопрос, что и классные блюзы Boo’s Blues и Twilight Surfer, и типично роковый номер Saint Rose, и старый хит музыки кантри Call Of The Canyon он наполняет истинно джазовой импровизацией в дополнение к мастерской технике игры. Свой трибьют Чарльзу Ллойду Familiar Flower Лаж исполняет уже в духе музыки фьюжн, а композицию Quiet Like A Fuse я бы отнес к эмбиенту, если бы Лаж не насытил эту вещь хитроумно закрученной драматургией . А если у вас зародились сомнения в способности Джулиана играть классический джазовый репертуар, послушайте, как лирично и проникновенно он играет стандарт Джонни Мерсера Emily – сомнения отпадут немедленно.

Высокое мастерство гитариста в сочетании с беспрецедентной многоликостью – так я бы оценил стиль игры Джулиана Лажа в этом очень любопытном альбоме. Он очень не похож на многих коллег-гитаристов джаза. Впрочем, одно имя приходит на ум: это Билл Фризелл. Тот тоже умеет быть многоликим, но, как правило, - от альбома к альбому. Джулиан Лаж преподносит нам свою разносторонность, что называется, «в одном флаконе». Кому-то такой «аромат» может показаться резким и непривычным, а кто-то найдет в нем особую прелесть.



© & (p) 2021 Blue Note Records

11 tks / 45 mins

(Julian Lage – g; Jorge Roeder – b; Dave King – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Перу, США
музыкальный стиль
кроссовер, современный джаз

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