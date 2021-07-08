María Grand - Reciprocity

Если не брать в расчет вокалистику, то понятие «женщина в джазе» долгие годы было синонимом некоей второсортности. Отдельные исключения, вроде Мэри Лу Уильямс, казалось, только подтверждали это мнение. Но те годы давно прошли. Сегодня в джазе работает много первоклассных инструменталисток, добившихся признания. И пусть иногда это признание замешано на пресловутой толерантности, пусть порой оно связано с навязчивым феминизмом, но от фактов никуда не денешься: в опросах Ассоциации джазовых журналистов США чуть ли не в половине номинаций впереди женщины. Кстати, и героиня сегодняшнего обзора однажды, в 2018 году, фигурировала в номинации «восходящая звезда», уступив, правда, первую строчку Джазмейе Хорн. Возможно, это было реакцией журналистского сообщества на ее альбом Magdalena. Что ж, после майского релиза Reciprocity, второго альбома на Biophilia Records и третьего в дискографии Марии Гранд, можно ожидать новой волны вполне оправданных теплых отзывов о ее творчестве.
Тенор-саксофонистка и композитор Мария Гранд родилась в Женеве, у нее смешанные, швейцарско-аргентинские корни. Последние десять лет Мария живет и работает в Нью-Йорке, работает активно. Это и группа DiaTribe, и сотрудничество с такими людьми, как Виджай Айер, Мэри Хальворсон, Стив Коулмен, а в последние годы – концертные туры в трио с басисткой японо-американского происхождения Каноа Менденхолл и барабанщицей Саванной Харрис, единственной «настоящей» американкой в этом составе. Впрочем, в последний год на концертах трио превращалось в квартет. Вот как говорит об этом сама Мария: «В ходе туров, так как я была беременна, он (ныне уже появившийся на свет сын Айни – прим.Л.А.) танцевал, слушая, как мы играли с Каноа и Саванной. Он толкался и прыгал, и мы превращались в настоящий квартет. Я улыбаюсь, вспоминая эти многочисленные выступления, когда он в моей утробе тоже выходил на сцену, и мы вместе менялись и росли». Большинство композиций Reciprocity Мария сочиняла также в этот особый период своей жизни. Мне в силу, так сказать, гендерных особенностей, не дано полностью прочувствовать эмоции будущей матери, но то, как они отразились в музыке, могут услышать в Reciprocity все.
Альбом можно смело назвать концептуальным. Семь треков из тринадцати составляют своеобразную сквозную сюиту с ключевым словом Creation, проходящую через весь альбом. В основном Гранд играет на тенор-саксофоне длинным, холодноватым звуком, практически без вибрации, но с хорошим чувством динамики. Особенно удачно, на мой вкус, это выглядит в Creation: Ladder of Swords и Now, Take, Your, Day. Порой Мария не только играет, но и поет, а иногда вообще откладывает саксофон в сторону. В Fundamental Pt. I и в композиции с характерным названием Prayer это действительно молитва, псалом, в общем, нечто сакральное по духу, а в Fundamental Pt. II под аккомпанемент баса и ударных ее голос обретает настоящую мощь, превращая этот трек в один их лучших в программе. Не могу не упомянуть и несколько выпадающую из контекста альбома, но очень красивую лиричную песню венесуэльского автора Хесуса Идальго Canto Manta с ласкающими интонациями фолк-музыки, которые Гранд воспроизводит мастерски. Хороши и ее партнерши, а Харрис даже может записать себе в актив продолжительную сольную эквилибристику в Whabri. По теме и по составу исполнителей – джаз безусловно женский, по уровню реализации – безусловно классный. Смело рекомендую нашим читателям убедиться в этом.
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