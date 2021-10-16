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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Elena Maque - Feel Again

16.10.2021

Elena Maque - Feel Again
Этот дебютный альбом будет, думаю, особенно интересен тем, кто помнит саксофонистку и вокалистку Елену Маке по годам учебы в известном перебургском музыкальном училище им. Мусоргского. Уроженка Санкт-Петербурга, Елена окончила это учебное заведение, а потом несколько лет выступала и гастролировала в составе возглавляемого Геннадием Гольштейном ансамбля «Саксофоны Санкт-Петербурга». Переехав в США, Елена Маке поселилась в Сиэттле и не только основала здесь собственный квартет, но и развила (вместе с Д’Воном Люисом) активную кампанию по объединению представителей творческих профессий на Северо-Западе США в рамках проекта SoulCanvas. А в 2019 году знакомство с очень известным музыкальным продюсером и музыкантом из Лос-Анджелеса Скоттом Кинси положило начало ее работе над первым альбомом.

Feel Again объединил в своей программе записи, сделанные Еленой с ее коллегами из Сиэттла и окрестностей, а также записи сессий, проведенных в Лос-Анджелесе. В работе над альбомом таким образом приняло участие довольно много музыкантов, но ядро ансамбля составили сам Кинси, басист Хэдриэн Феро, ударник Гэри Новак и лауреат Грэмми, гитарист Леонардо Амуэдо. Елена в этом проекте поет и грает на нескольких разновидностях саксофона. Большую часть композиций для альбома сочинила сама Маке, но вошли в него и несколько каверов, включая супер-известную композицию Жобима The Girl From Ipanema и не менее известную песню Леннона и МакКартни And I Love Here.

Как видите, тут и бразильская классика, и классика Beatles. И в том, и в другом случае Елена Маке смогла найти свое прочтение этих хитов, и довольно убедительное. Интересны и ее собственные песни, особенно титульная Feel Again и Autumn Rain, а в инструменталке Weightless она очень эффектно солирует на сопрано-саксофоне. Что касается ее манеры пения, то она далека от классического джазового вокала в духе Эллы или Сары, а стилистика альбома в целом, на мой взгляд, может быть отнесена к оджазованной поп-музыке или, если не быть столь категоричным, это пограничье джаза, поп-музыки и элементов фанка и латины. Коктейль с неплохим коммерческим потенциалом. Так или иначе, дебют получился ярким – и не только из-за ярко-красного наряда Елены на обложке Feel Again.

© & (p) 2021 Elena Maque

9 tks / 35 mins

(Elena Maque - saxes, voc; Scott Kinsey - p, Rhodes; Hadrien Feraud – b; Gary Novak – dr; Leonardo Amuedo – g; Brad Dutz – perc; with Katisse – fl; Alexey Nikolaev – ts; Logan Kane – b; Darin Clendenin – p; D’Vonne Lewis – dr; Michael Glynn – b; Darrius Willrich - back voc; Dan Marcus – tb; David Lange - acc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
кроссовер


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