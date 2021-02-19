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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jonatan Piña Duluc - Soundtrack Vol. I: Secuencia

19.02.2021

Jonatan Piña Duluc - Soundtrack Vol. I: Secuencia
За все годы нашей работы это всего лишь пятая по счету встреча с музыкантом из Доминиканской Республики – и музыкантом незаурядным. Джонатан Пинья Дулук (р.1976) живет в Сантьяго, втором по величине городе страны. Это чрезвычайно разносторонняя личность. Достаточно сказать, что он – обладатель шести национальных музыкальных премий, причем в трех столь разных категориях, как симфоническая музыка, камерная музыка и латинская танцевальная музыка. А его собственные музыкальные вкусы поистине безграничны: похоже, Джонатан различает только два вида музыки – хорошая и плохая, а стилистика никакого значения не имеет. Впрочем, к собственным проектам он подходит дифференцировано: рок играет с группой El Trio, джаз в сочетании с афро-доминиканским фольклором – в Proyecto Piña Duluc, наконец, в сольных работах он - Jonatan Piña Duluc.

Именно с такой его работой, третьей по счету в рамках этого проекта, довелось познакомиться. Soundtrack Vol. I: Secuencia – это альбом, где каждая пьеса или навеяна каким-то фильмом, или представляет собой своеобразный «звуковой фильм». Джонатан сам исполняет здесь партии всех инструментов и даже поет (и Navajas при этом – единственный трек, напоминающий обычную популярную музыку). Остальные же как раз хорошо иллюстрируют широту музыкальных вкусов автора. И если финальная Cuarentena 2020 – это чистый авангард, то стартовая Veneno Pt. II вобрала в одном треке чуть ли не полдюжины разнообразных стилистик, на мой взгяд, даже несколько перегрузив композицию. Если прибегнуть к жанровым разновидностям саундтреков от Джонатана Пинья Дулука, то, скажем, Culpa las palabras, filosas palabras... – это лента с драматичным сюжетом, которую смотришь (или слушаешь?) на одном дыхании, а Secuencia I, Iniciación – кинофильм в духе Хичкока, с нарастующей тревогой и ощущением саспенса. Не знаю, имел ли ввиду автор классическую ленту Феллини в своей Dolce Vita Suite – но грустно-сентиментальное настроение этой пьесы вполне уместно в данном случае. И, конечно, автор не был бы латиноамериканцем, если бы в целом ряде его пьес не возникали в разных сочетаниях латинские мотивы, как, например, в Veneno pt. III, где они затейливо смешаны с прог-роком и джазом.

Не знаю, к какому из проектов Джонатана относится мнение человека, который уже много лет сотрудничает с нашим сайтом и чьему мнению я привык доверять, но Леонардо Павкович, шеф MoonJune Records, отозвался о его музыке так: «… действительно классное афро-доминиканское авангардное джазовое приключение, соединяющее рок, прог и психоделические мотивы в очень индивидуальный саунд, временами доходящий до экспериментального». С большими или меньшими оговорками Soundtrack Vol. I: Secuencia попадает под это определение и в этом качестве я рекомендую его нашим читателям.

© 2021

12 tks / 64 mins

(Jonatan Piña Duluc – all instruments and voices;)

Линк предоставил Jonatan Piña Duluc

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Доминиканская республика
музыкальный стиль
Латинский джаз, кроссовер, фьюжн

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