Pedway - Vitalic

Мэттью Голомбиски, басист, продюсер и шеф независимого лейбла ears&eyes Records последние годы жил и работал в Буэнос-Айресе, благодаря чему мы познакомились с релизами на его лейбле многих интересных мастеров аргентинского джаза. Но сейчас, как писал мне Мэттью, он возвращается на родину, в Штаты, где вскоре увидит свет третий по счету альбом его проекта Pedway под названием Vitalic. Pedway – это трио, где вместе с Мэттью работают ударник Куин Кирхнер и альт-саксофонистка Кэролайн Дэвис.
Голомбиски и Кирхнер много играли вместе в Новом Орлеане, городе, который они покинули после урагана «Катрина» и перебрались в Чикаго. Именно здесь Голомбиски познакомился с талантливой саксофонисткой Кэролайн Дэвис («восходящая звезда» по категории альт-саксофона в анкете критиков DownBeat 2018 года). Все трое вместе играли в двух проектах Мэттью: Tomorrow Music Orchestra и Zing!, а в 2006 году создали Pedway, проект предназначенный исключительно для свободной импровизации.
Не изменило себе трио и в Vitalic, альбоме, записанном на выступлениях Pedway в двух чикагских клубах в августе 2017 года. Это именно свободная импровизация, хотя тут можно обнаружить элементы не только родственного фри-джаза, но и многих других стилистик. Альбом весьма разнообразен, здесь нет ни одной похожей на другую композиции. В эффектном Vapor ритмические качели бас-гитары и ударных сопровождают альт-саксофон, работающий преимущественно в низком регистре, в Film As A Dream, Film As Music саксофон Дэвис в течение четырех минут повторяет одну-две фразы с незначительными вариациями, а Refresher напоминает фри-джазовую колыбельную, настолько нежно звучат здест партии Дэвис и Голомбиски. После минорной композиции Home of Levi Coffin в финальной Channels Кэролайн дает волю эмоциям: звук ее инструмента напоминает то крик птицы, то вопль, то почти человеческий плач. Ну, а самой сильной в этой программе я назвал бы Infrared, необычайно экспрессивную импровизацию, где все трое музыкантов особенно хороши. Даже из этого краткого и, конечно, субъективного описания, вы можете сделать однозначный вывод: скучать, слушая Vitalic явно не придется!
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9 tks / 46 mins
(Caroline Davis – as; Matthew Golombisky – el.b; Quin Kirchner – dr;)
Линк предоставил Matthew Golombisky
Леонид АУСКЕРН
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