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Paul Dunmall & Mark Sanders - Unity
09.04.2021
Саксофонист Пол Данмолл и ударник Марк Сандерс входят в топ-группу мастеров британского авангардного джаза. Оба они очень много играли вместе в различных коллаборациях, а совместных записей у них набралось аж 27. Но, как-то раз беседуя по телефону, старые приятели и партнеры обнаружили, что при всем при этом они еще никогда не записывались дуэтом. Упущение было решено исправить, и 18 сентября 2020 года Пол и Марк записали совместную программу в одной из студий Бирмингема. В середине мая текущего года альбом Unity с этой программой выйдет на американском авангардном лейбле 577 Records. У Сандерса в каталоге 577 Records есть уже не мало записей, а вот для Данмолла – это всего второй, после недавнего переиздания на этом лейбле альбома Onosante (2021).
В Unity вошло всего пять импровизационных пьес, правда, весьма существенных по объему. Марк привычно занял место за ударной установкой, а Пол от пьесы к пьесе менял свой инструментарий: стартовую Dwelling in Unity он играл на альт-саксофоне, затем две композиции играл на тенор-саксофоне, а финальные две – на редко используемом ныне саксофоне тональности С. «Притираться» друг к другу у музыкантов, как вы понимаете, необходимости не было. Так что, Unity сразу погружает вас в атмосферу виртуозной и достаточно мелодичной свободной импровизации, где каждый из музыкантов не только ведет свою линию, но и постоянно слышит партнера, живо откликаясь на его действия. То, что вы слышите больших мастеров, тоже становится ясно по первому же треку. Обращу внимание на композицию The Quiet Mind, вышедшую пилотным синглом, а также на финишную пьесу Henry Grimes, трибьют дуэта известному американскому коллеге.
Наши читатели уже имели возможность познакомиться с Данмоллом совсем недавно, по тому самому альбому Onosante, о котором мы уже писали. Имя Сандерса также звучало в наших обзорах, правда, давненько – я имею ввиду альбом Tatterdemalion (2013). Наверное, новая встреча с обоими музыкантами будет приятной, если вам нравится авангардный джаз, а особенно британская его школа – одна из сильнейших в Европе.
© & (p) 2021 577 Records
5 tks / 47 mins
(Paul Dunmall - as(tk 1), ts (tks 2 & 3), C Melody Sax (tks 4 & 5); Mark Sanders – dr,perc;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард
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