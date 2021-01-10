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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

WÖR - About Towers

10.01.2021

WÖR - About Towers
Отличный альбом, знакомство с которым нужно начинать, безусловно, с liner notes: статьи Люка Ромбоутса, рассказывающей об истории искусства игры на карильоне. Карильон – система колоколов, языки которых соединены друг с другом и сегодня управляются с помсощью клавиатуры. Но так было не всегда. Со средних веков карильоны, установленные на башнях, были особенностью городов Фландрии, где они не просто услаждали слух горожан, но и с помощью определенных мелодий предупреждали о тех или иных событиях. Слава карильонов из Фландрии далеко разошлась по всей Европе – и не только Западной! В русский язык вошло выражение «малиновый звон», связанное с тем, что главный центр карильонного искусства Мехелен по-французски называется Малин.

С годами репертуар мастеров игры на карильоне расширялся. Сочинялись мелодии специально для этого необычного инструмента. Мастера из разных городов обменивались ими, и значительная часть этих записей дошла до наших дней. Бельгийский ансамбль WÖR – квинтет, в составе которого есть саксофонист, скрипач, волынщик, аккордеонист и гитарист – исполняет подлинную старинную музыку для карильона в современных аранжировках, большинство из которых принадлежит ПетерЯну ван Керкховену (аранжировки двух композиций сделал Йонас Шейс). В большинстве своем это музыка разных мастеров XVIII века, а самая старая композиция Beyaert датируется 1728 годом и была сочинена мастером игры на карильоне из Антверпена Теодором Эвераертсом.

Все 14 треков альбома – замечательная смесь музыки барокко с фольклором, которую слушаешь с огромным удовольствием. И да! – в этом альбоме можно услышать и непосредственное звучание карильона: среди прочих гостей альбома, в пяти треках мы слышим, как Лизбет Янсенс играет на карильоне, установленном в Храме Св.Петра в веригах в городе Ломмел, что в бельгийской провинции Лимбург. Остается добавить, что WÖR в 2021 году номинирован на музыкальную премию Фландрии в области фолк-музыки.

© & (p) 2021 ARC Music

14 tks / 46 mins

(Fabio Di Meo- bars; Jeroen Goegebuer- fiddles, mandolin, banjo; Pieterjan Van Kerckhoven- bagpipes, ss, p; Bert Ruymbeek-acc; Jonas Scheys- g, b; with Lode Mertens- tb (tk 2); Liesbeth Janssens- carillon played at Church of Sint-Pietersbanden, Lommel, Belgium (tks 1, 5, 9, 13, 14); Joren Cautaers - perc (tks 1, 13);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия

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