James Brandon Lewis / Red Lily Quintet - Jesup Wagon
12.07.2021
«Многообещающий молодой исполнитель, способный создавать великие произведения, если он будет слушать стариков» - так отзывался об авторе этого альбома Сонни Роллинс. Похоже, 38-летний уроженец Буффало и нынешний обитатель Нью-Йорка Джеймс Брэндон Льюис последовал совету корифея джаза. Он слушал «стариков», включая самого Роллинса, он играл со многими из них: Хэйденом, Голиа, Дэйвом Дугласом, Джошуа Рэдменом, Мэттью Шиппом. Его звук становился все более дерзким и интересным, а воображение переполнялось идеями. В отличие от, увы, многих джазменов, Льюис – человек широких интересов, не чуждый поэзии, живописи, событий в мире науки. Возможно, и поэтому, каждый его новый альбом и публика, и критика встречала с нарастающим интересом. В 2020 году критики DownBeat признали Льюиса восходящей звездой среди тенор-саксофонистов. Автор liner notes его девятого по счету альбома, известный джазовый критик Робин Келли, характеризуя Jesup Wagon, употребил такой ответственный термин, как «открытие». В чем тут дело? Давайте разбираться.
Помните такую книжную серию «Жизнь замечательных людей»? Жил в Штатах действительно замечательный человек по имени Джордж Вашингтон Карвер (1865-1943). Сын раба, он стал музыкантом, художником, писателем, но прежде всего - ученым-биологом и агротехником. Карвер обратил внимание на бедственное положение черных и белых фермеров южных штатов. Плантаторы-рабовладельцы, сеявшие хлопок, истощили почву. Карвер призвал фермеров сеять арахис, бататы, соевые бобы и доказал, что это, при умелом севообороте, даст эффект. На деньги видного филантропа Морриса Джесупа он оборудовал передвижную лабораторию, которую так и называл: Jesup Wagon, и неустанно разъезжал с ней по фермерским хозяйствам Юга, убеждая сельчан в правоте своих идей. И убедил. Арахис победил хлопок и стал основной сельскохозяйственной культурой в этих краях. А Jesup Wagon, изображенный самим Карвером, попал на обложку альбома Льюиса.
Льюис создал музыкальную биографию Карвера. Настоящую биографию, отразившую в семи треках основные этапы его деятельности. Там, где ему не хватало музыки, он вводил в ткань сочинений собственные стихи. Основную же свою задачу в этой работе он сформулировал, как «попытку нарисовать портрет с помощью звуков, а также с учетом сильного эмоционального воздействия». На мой взгляд, ему это удалось блестяще. Льюис использовал в своей музыке самые разные стилистики – от старого доброго блюза и африканской музыки до фри-джаза. Результатом стал очень современный по звучанию джаз с определенным уклоном в авангард. Он объединил в Red Lily Quintet необычную по инструментарию и прекрасную по исполнительскому уровню команду музыкантов. Вторым духовиком в пару к своему тенор-саксофону Льюис пригласил Кирка Наффке, играющего на редко употребляемом сегодня и напоминающем о временах архаичного джаза корнете. Вместо фортепьяно или гитары он ввел в состав виолончель, на которой играет такой чуткий и сильный мастер, как Крис Хоффман. С ударником Чадом Тейлором Льюис играет с 2017 года, записал с ним два дуэтных альбома и квартетный Molecular (2020). И, наконец, на басу – живая легенда фри-джаза, живой мост, соединяющий разные поколения – неувядаемый Уильям Паркер. Вдобавок, там, где Льюису требовалось акцентировать связь черных американцев с их африканской прародиной, Паркер откладывал контрабас и играл на марокканской лютне гимбри, а Тейлор – на африканском ударном инструменте мбира.
Не буду описывать нюансы звучания каждой композиции – это прекрасно сделал тот же Робин Келли, рассказывая параллельно и о герое альбома – Джордже Вашингтоне Карвере. Скажу только, что Джеймс Брендан Льюис – это одно из самых привлекательных лиц джаза наших дней. Не знаю, станет ли он в дальнейшем властителем дум, типа Майлса Дэвиса или Колтрейна, но пока все к тому идет. Сила Льюиса – не в прорыве в какое-то новое направление, а в очень аргументированном и выверенном синтезе всего ранее созданного, когда сумма оказывается сильнее отдельных составляющих и приобретает новое качество. И последнее замечание по этому релизу. Он стал одним из первых в каталоге молодого, появившегося только весной 2020 года лейбла TAO Forms. Судя по именам в этом каталоге, на релизы TAO Forms в обширном потоке новых изданий стоит обращать внимание.
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