Utopia - Imaginably

Два японских музыканта с одинаковым именем Юто родились в разных городах (Юто Митоми – в Йокогаме, Юто Каназава – в Токио), шли разными путями, но логика музыкальных поисков привела обоих в США, где они сейчас живут и где они создали свой дуэт под названием Utopia. Саксофонист Юто Митоми начал играть джаз еще на родине, когда перебрался из Йокогамы в столицу, в то же время он работал в качестве инженера в такой известной компании, как «Тойота». Но музыка все же победила, и, перебравшись в 2015 году в США, Митоми окончил здесь City College в Нью-Йорке и с тех пор занимается исключительно музыкой. Его тезка, гитарист Юто Каназава, таких метаний не знал, и всю свою карьеру изначально посвятил музыке. В Штатах Каназава играл с такими известными людьми, как Курт Эллинг, Эд Черри, Лонни Плаксико, а нашим читателям он должен быть знаком по группе MicroCorgi. У Каназавы солидная собственная дискография и победы на ряде престижных музыкальных конкурсов.
Imaginably – это уже второй альбом, который два Юто представляют в качестве дуэта Utopia. Название свое этот проект получил по композиции, написанной Митоми. Он же аранжировал и стартовую пьесу Karatachi no Hana, популярную японскую мелодию, сочиненную еще в 1925 году. А в целом, если использовать спортивную терминологию (как-никак Олимпийские игры в этом году пройдут, наконец, в Японии), музыканты Utopiа проявляют себя в этом проекте, как настоящие многоборцы. Хотите услышать бразильский джаз? Пожалуйста: пьеса Doralice Антонио Альмейды, известная в исполнении Стена Гетца и Жоао Жильберту. Вам нравится классический боп? К вашим услугам монковская композиция Ugly Beauty. Джазовые вариации на темы Beatles? Blackbird. Что-то из афроамериканской популярной музыки?. Тут вам и Стиви Уандер (Isn't She Lovely), и Jackson 5 (I Want You Back). Словом, программа альбома весьма разнообразна. И саксофон с гитарой чувствуют друг друга достаточно хорошо, чтобы передать вам в этом камерном акустическом варианте особенности и красоту каждой темы. Utopia, как мне показалось, не претендует на какие-то революционные новшества в области стилистики или саунда, а скорее помогает высечь искорки джаза даже из тех мелодий, которые изначально были от него далеки.
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8 tks / 32 mins
(Yuto Mitomi – ts, ss; Yuto Kanazawa - Brazilian 7string g;)
Линк предоставила Maja Ilic, Utopia PR
Леонид АУСКЕРН