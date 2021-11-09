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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

ViO - Equanimity. A Futuristic Jazz Tale

09.11.2021

ViO - Equanimity. A Futuristic Jazz Tale
ViO – это ник, под которым выпускает свои работы мультиинструменталист и композитор Виктор Харашти. Родом Виктор из Венгрии, там он начал заниматься музыкой, с 11 лет играет на кларнете, получил образование в Консерватории им. Белы Бартока. Но параллельно с академической музыкой в его жизнь постепенно входили ритм-энд-блюз (последствия концерта Фэтса Домино в Будапеште), а затем джаз. Харашти начал играть на саксофоне и продолжил свое обучение в Нидерландах, закончил с отличием Утрехтскую консерваторию и сейчас живет в этом городе. Харашти стал заметной частью джазовой сцены Нидерландов, свой первый ЕР он записал в формате квартета с участием местных музыкантов. Что же касается Equanimity. A Futuristic Jazz Tale, то это первый его большой альбом.

Equanimity можно перевести на русский язык, как «невозмутимость» или «хладнокровие». Название не случайно, потому что альбом является концептуальным и представляет собой своего рода сюиту в семи частях с прологом и эпилогом. Сюжет во многом носит автобиографический характер и повествует о том, как сталкиваются в повседневности хаос и проблема выживания. Финал, понятно, открытый, так как эту ношу каждый их нас несет до конца своих дней… Короткую текстовую часть этой работы написала американка Лайза Мари Симмонс. Я приведу из нее в оригинале только небольшое четверостишие , которое разместил на свой страничке в bandcamp Харашти:

''To survive every new dawn
We need be steady we need be strong
There’s an ebb there’s a flow
Everything comes everything goes''

А вот практически все остальное Виктор сделал сам. Он сочинил музыку и сам исполнил партии всех инструментов, используя тенор-саксофон, кларнет, флейты (включая индийскую флейту бансури) и, разумеется, клавишные. Лишь двое ударников, включая известного по участию в группе The Bad Plus Дейва Кинга, сделали ритмическую подкладку в нескольких частях сюиты. Запись музыки, ее последующую обработку и, наконец, издание альбома (оно состоится в конце года) Виктор оставил за собой.

Электро-акустический характер альбома выглядит весьма органично. Акустические соло на духовых, в первую очередь на тенор-саксофоне (весьма непростые в техническом плане, особенно в Chapter Two) вместе со звучанием электроники создают напряженную, несколько мрачную, внутренне неустойчивую атмосферу. Это впечатление усиливает, например, в Chapter Five и жесткий ритмический рисунок. Слушая альбом, трудно предугадать, как пойдет дальше развитие в той или иной части – мне кажется, именно этого и добивался Харашти. Пожалуй, лишь в Chapter Seven, музыка несколько умиротворяется и становится похожей на эмбиент. В остальном стилистику альбома определить однозначно довольно сложно. Этот альбом в равной степени может быть интересен и поклонникам прог-рока, и любителям нового джаза. В общем, все сложно и интересно – совсем, как в жизни!

© & (p) 2021 ViOmusic

9 tks / 36 mins

(Viktor Haraszti ( ViO )- ts, EWI, cl, fl, bansuri, keyb, TC-Performer, voc; with Dave King – dr (tk 3); Marshall Curtly - finger dr (tks 4,5), el. drums & shakers (tk 6); Lisa Marie Simmons - spoken word (tks 2,4,5);)

Линк предоставил Viktor Haraszti

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Нидерланды, США
музыкальный стиль
прог-рок, современный джаз


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