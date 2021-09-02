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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Christoph Grab - Root Area

02.09.2021

Christoph Grab - Root Area
Швейцарский саксофонист, композитор и педагог (с 1998 года – профессор по классу саксофона и импровизации на факультете джаза в Высшей школе искусств в Цюрихе) Кристоф Граб – музыкант весьма опытный. Он работал с целым рядом известных мастеров американского и европейского джаза, играл во множестве различных коллективов, да и сам параллельно руководит несколькими собственными проектами: Blossom, Reflections, Root Area. Вот о последнем сегодня и пойдет речь.

Название Root Area естественным образом навевает мысли о чем-то фольклорном, этническом, «корневом». Забегая вперед, скажу, что в представляемом альбоме есть одна композиция, навеянная швейцарским фольклором (Meiteli wänn du witt go tanze), но не он делает здесь погоду. «Корни» в этом проекте Кристофа уходят очень далеко: прямо за океан. Граба привлекла музыка в стиле соул-джаза, и в трио с органистом (какой же соул-джаз без хэммонд-органа!) Марселем Томи и ударником Эльмаром Фраем Кристоф успешно концертировал и выезжал в гастрольные туры несколько лет. Но затем его саксофон почувствовал себя несколько одиноко в общем саунде, и Граб усилил команду двумя саксофонистками: сначала Николь Йохантген, играющей на альте, а затем тенор-саксофонисткой Викторией Мозалевской (не нужно быть большим лингвистом, чтобы услышать в этом имени нечто из наших, пост-советских краев, и действительно, родом она из Казахстана). Вот таким квинтетом и был записан альбом, названный без затей также, как и сам проект: Root Area.

Итак, имеем: приличная духовая секция из трех голосов, хэммонд-орган и ударные – состав не тривиальный. Заметьте: Кристоф обходится без контрабаса, главной ритмической основы большинства джазовых комбо, его функции с успехом выполняет Томи на хэммонде. И именно на сочетании саксофонного трио с хэммонд-органом строится саунд Root Area. И в веселых, энергичных номерах с хорошим драйвом, вроде титульной композиции, и в более меланхолично-душевных (соул!) пьесах типа Harlequin, звучит все очень вкусно и привлекательно. Граб иногда выступает в качестве главного солиста, а чаще саксофоны звучат унисон, превращая Root Area в этакий микро-биг-бэнд, как в композиции Love in the Mist, единственной пьесе написанной не лидером команды, а ударником Эльмаром Фраем. Томи может быть и незаметным, скромно поддерживая ритм и отделываясь короткими репликами, но когда он выходит на авансцену, то зажигает, что твой Джимми Смит. На мой вкус, особенно выразительно его хэммонд прозвучал в композиции In Communion, посвященной индийскому философу Кришнамурти. А в общем, ни одного скучного трека я здесь не услышал. Надеюсь, что мастера соул-джаза из альпийской республики понравятся не только мне.

© & (p) 2021 Lamento Records

9 tks / 51 mins

(Christoph Grab – ts, ss; Nicole Johaentgen – as; Victoria Mozalevskaya – ts; Marcel Thomi -Hammond org; Elmar Frey – dr;)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Гана, Казахстан, Швейцария
музыкальный стиль
современный джаз

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