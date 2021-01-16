Logan Richardson - AfroFuturism

В июле 1980 года в Канзас-Сити, Миссури родился джазмен Логан Ричардсон. Шестьюдесятью годами ранее, в августе 1920 года в том же Канзас-Сити, только на другом берегу, в Канзасе, родился джазмен Чарли Паркер. Что общего, помимо места рождения, магии похожих цифр и альт-саксофона, на котором они оба играют? Да почти ничего. Просто когда ставишь рядом эти два имени (разумеется, не сравнивая вкдад в развитие джаза), хорошо видно, как изменился джаз со времен Паркера до времен Ричардсона…
Логан учился в Канзас-Сити у самого видного саксофониста этого города Ахмада Аладина, в 16 лет играл в местном симфоническом оркестре, но джаз оказался сильнее, и вскоре Ричардсон уже играл с собственными группами. В 2001 году он переехал в Нью-Йорк, быстро освоился в здешней джазовой среде, играл здесь и с собственной группой SHIFT, и с другими составами. Все четыре первых своих альбома он выпускал на Blue Note, а вот пятым, который мы представляем, дебютирует на Whirlwind Records.
AfroFuturism – это в какой-то степени концептуальный альбом, где Логан Ричардсон размышляет о наследии и перспективах афроамериканского искусства. AfroFuturism – необычайно сложный (может быть, даже переусложненный) по структуре альбом. Здесь много вставок, с речами разных личностей: кстати, открывает его голос известного вибрафониста Стефона Харриса. В разных треках мы слышим голос итальянской вокалистки Лауры Тальялателлы, часто сотрудничавшей с Логаном ранее. Неожиданно появляются в альбоме и струнные от турецкой виолончелистки Эзги Каракус. И много, очень много электроники, много синтезированных звучаний, а музыка Логана не зажата какими-то стилистическими ограничениями. Скажем, о пьесе The Birth Of Us он сам говорит, как о встрече Фрэнка Заппы, Queen, Брайана Уилсона и Radiohead с Шенбергом и лаунжем фантасики 80-х…. Характерно, что здесь не названо ни одного чисто джазового имени… Костяк состава Ричардсона в этом альбоме – это те же люди, которые работали с ним на предыдущем его альбоме Blues People. Его альт без сопровождения мы можем услышать в пьесе For Alto, посвященной памяти Энтони Брэкстона. Еще один музыкальный трибьют – это Farewell, Goodbye, элегия посвященная МакКой Тайнеру. В общем, пестро, пестро, как наш мир, пестро, как современный джаз, каким его видит Логан Ричардсон.
Уже одно название альбома позволяет предположить, что дело тут не только в музыке. И это действительно так. Композитор и саксофонист из Северной Каролины, выпускник Мичиганского университета, Джозеф Хербст самым главным в своей жизни ...
Отличный подарок всем любителям гитарной музыки. Правда, не взыщите, если звучание вашего любимого инструмента вы не всегда узнаете… Впрочем, обо всем по порядку. Американец Кевин Кастнинг (р.1961) – не просто опытный и высококлассный ...
Метал-рок – это не наша чашка чаю, но вот такая его мутация, как прог-метал вполне может оказаться интересным и нашему кругу читателей. Румынский ансамбль из Тимишоары Kultika является в своей стране одним из пионеров пост-метал с уклоном ...