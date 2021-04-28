Claudio Scolari Project - Cosmology

С оригинальным итальянским коллективом Claudio Scolari Project мы знакомили наших читателей два года назад, представляя альбом Upside Down. В том обзоре достаточно подробно говорилось об истории этой группы и ее участниках, поэтому сейчас я не стану на этом останавливаться, отсылая интересующихся к тому обзору (его легко найти на сайте), а сразу перейду к новому, следующему за Upside Down и пятому по счету в дискографии коллектива альбому. Он записывался в конце 2020 года и был издан в марте года текущего. Итак, поговорим о Cosmology.
Это концептуальная работа, выполненная в жанре музыкальной фантастики. Cosmology – саундтрек воображаемого фильма, рассказывающего о путешествиях в космосе. Сочинили эту сагу основатели группы – Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька, написавшие совместно 12 треков из тринадцати (Collision вместе с Даниэле написал Симоне Сколари). Проекты аналогичной тематики доводилось слушать и ранее, но необычность саунда группы придала Cosmology особый шарм. Тема звездных странствий не нова, особенно в прог-роке, одни передают ее в стилистике эмбиента, другие - в духе авангарда, и очень часто – с явным подражанием раннему Pink Floyd. А вот назвать определенную стилистику этой работы весьма непросто.
Сразу две ударные установки обеспечивают богатство и разнообразие ритмических рисунков, порой жесткого, почти фанкового характера, порой – более гибкого, медитативного плана. Синтезаторы и прочая электроника на этом фоне местами заставляют вспоминать Жана-Мишеля Жарра, но призрак знаменитого француза мгновенно развеивается с первыми звуками трубы Симоне Скалари. Работа этого музыканта с его акустическим инструментом чрезвычайно важна в концепции альбома, и Симоне оказывается на высоте поставленной задачи. Без его трубы, без его импровизаций и диалогов с фортепьяно и электроникой музыка Cosmology потеряла бы свою уникальность и оказалась бы несколько пресноватой. Ну, а в целом квартет звучит выше всяких похвал и делает свое путешествие действительно захватывающим. Осталось найти нового Стенли Кубрика, который бы действительно снял фильм, взяв за основу этот саундтрек. Судя по музыке, это был бы увлекательный блокбастер!
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13 tks / 75 mins
(Claudio Scolari - drum set 1, synth programming; Daniele Cavalca – drum set 2, live synths, Rhodes, p; Simone Scolari – tp; Michele Cavalca – b;)
Диск предоставлен Claudio Scolari Project
Леонид АУСКЕРН