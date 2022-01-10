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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Fantastic Swimmers - Organismus

10.01.2022

Fantastic Swimmers - Organismus
Organismus знаменует новый этап в истории организованного белорусским импровизатором Виктором Семашко коллектива Fantastic Swimmers. Вот что говорит об этом он сам: «Мы, джазовые подпольщики, никогда ранее не работали в профессиональной студии, тем более в Варшаве. В сессии звукозаписи удалось объединить представителей обоих, если можно так выразиться, наших филиалов – минского и варшавского. Также впервые мне удалось реализовать некоторые идеи по поводу коллективного музицирования. Использовались и целиком спонтанный подход, и предварительные инструкции, а также графические схемы.»

Результатом этой работы, проделанной в ноябре 2021 года в варшавской Quality Studio, стал очень солидный, достаточно объемный (более часа звучания) альбом. В октете белорусских и польских музыкантов те, кто не первый раз слушает музыку Fantastic Swimmers, легко найдут знакомые по прежним записям имена – как с польской, так и с белорусской стороны. Игравший и ранее с Семашко барабанщик Евгений Булдык (многие поклонники авангардного джаза могут помнить его, например, по группе Masque Noir) специально для этой записи приехал из Гамбурга и, по словам Виктора, именно он был ее инициатором. А вот бывшего лидера инструментального трио Port Mone, аккордеониста Алексея Варсобу я в составе Fantastic Swimmers слушал впервые. Возможно, Виктор и Алексей записывались вместе и ранее, но для меня это была их первая совместная запись.

Программу Organismus составило 12 очень разных треков – от двухминутных Rak Ikar (Icarus the Cancer) и José до звучащих более десяти минут масштабных многослойных полотен Born of Revolution и титульной пьесы. Что объединяет их прежде всего – как никогда ранее (по крайней мере, так мне показалось) плотный насыщенный саунд и качественное звучание (тут респект звукорежиссеру Quality Studio Радославу Беднареку). Есть вещи чрезвычайно энергичные, с горячечной ритмикой и причудливым пересечением линий различных инструментов (Minsky Moment, Born of Revolution), есть более «прохладные», вроде Saski или José. Кстати, именно в последних фортепьяно Виктора выходит на первый план. Вообще, мне показалось, в каждой из пьес (не знаю, в каких импровизации возникали спонтанно, а в каких были заранее оговорены) определенный инструмент (инструменты) брал на себя роль «формообразующего» для всей композиции: скрипка в Unceremoniously, бас-кларнет в Quintessence, фортепьяно и аккордеон в Organismus. А в целом новый альбом Fantastic Swimmers – это, конечно, веха в истории проекта и, надеюсь, не последняя. Составить собственное мнение об этой работе можно, прослушав ее на https://fpstudio.bandcamp.com/releases.

© 2021

12 tks / 63 mins

(Vital Appow – fagot; Eugene Bułdyk – dr; Jan Małkowski – as; Alaksiej Varsoba – acc; Viktar Siamaška – p, fl; Martyna Liliana Kabulska – vi; Piotr Mełech – cl, bass cl; Piotr Dąbrowski – dr, perc, voice;)

Линк предоставил Viktar Siamaška

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард


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