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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Paar Linien - Paar Linien

30.03.2021

Paar Linien - Paar Linien
«Пару линий» - так по-немецки назвал себя очень любопытный коллектив родом из Франции. Его родоначальниками стали Николас Стефан и Базиль Ноде, вместе игравшие в группе Surnatural Orchestra. С присоединением к их проекту старого партнера Базиля басиста Луи Фререса и бельгийского барабанщика Огюстена Бетте, ныне живущего в Нормандии (как и Николас Стефан), квартет Paar Linien был окончательно сформирован. Какую же музыку предлагают нам Paar Linien в своем дебютном альбоме?

Большую часть альбома (пять треков из девяти) составляют композиции с одинаковым названием Lignes ( те же «линии», только уже по-французски), отличающиеся порядковыми номерами. Эта часть альбома – бескомпромиссный авангард. Lignes – это одна мелодическая тема, на основе которой в каждом треке каждый музыкант … делает что хочет: импровизирует, как ему нравится, вообще не играет, переплетает свою линию импровизации с коллегами или, наоборот, действует на контрапункте. В результате каждая из пяти пьес оказывается очень сильно отличающейся от других. Жаль только, что при составлении программы альбома Николасу и его коллегам не хватило радикализма поставить все эти пять пьес подряд – на мой вкус, так было бы еще интереснее.

Но оставшиеся четыре композиции отнюдь не просто «разбавляют» серию Lignes. Только настроение и стилистика тут иная, более всего напоминающая, опять-таки, с моей точки зрения, прог-рок – с акцентом именно на рок, но при богатой импровизационно-джазовой основе. С удовольствием слушаешь, скажем, La Danse De Tristan, Grand Marguerite (тут и вокал появляется) или проникнутые большой нелюбовью к полиции Acts Of Violence (тоже с вокалом) и Les Eborgnes. Словом, очень достойный дебют, после которого с большим интересом ждешь новых работ этого коллектива.

(p) 2021 Discobole Records

9 tks / 48 mins

(Nicolas Stephan – ts, straight as, voice; Basile Naudet – as, el.g; Louis Freres – el.b; Augustin Bette – dr;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5 Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Франция
музыкальный стиль
авангард, прог-рок

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