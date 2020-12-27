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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

The David Restivo Trio - Arancina

27.12.2020

The David Restivo Trio - Arancina
Давид Рестиво, трехкратный обладатель титула «пианист года» и соответствующей национальной премии в области джаза в Канаде, – не новое имя для наших читателей. В 2016 году сайт писал о его альбоме The Waves (и там же приведены некоторые подробности его биографии), а сравнительно недавно, с пол-года назад, публиковался обзор альбома How to Say Sorry and Other Lessons канадской вокалистки Фоун Фритцен, музыку к которому сочинил Рестиво, ее партнер по музыке и по жизни. А теперь представляем альбом трио Давида Рестиво под названием Arancina, который увидит свет в январе 2021 года.

В отличие от упомянутого выше The Waves, это чисто акустический джаз в камерном формате классического джазового трио, записанный Рестиво с его старинными партнерами – басистом Джимом Вивианом и барабанщицей Алисой Фолк. В двух треках к ним присоединяется Фоун Фритцен со звучавшими и в ее сольном альбоме композициями Kintsugi и Bittersweet Goodbye.

«Аранчини» (так назван альбом) – это национальное сицилийское блюдо, обжаренные рисовые шарики, обычно с мясной начинкой. И вспомнил о нем Рестиво не случайно: большую часть альбома занимает сицилийская сюита из четырех композиций – рефлексии Дэйва, навеянные путешествием по Сицилии в поисках… И вот тут я отвлекусь от собственно музыкального контента и вспомню написанные самим Рестиво liner notes к альбому. На мой взгляд, это блестящее эссе, проникнутое общей идеей: самоидентификация и поиск своих корней и своего дома. Родившемуся в США и с юных лет живущему в Канаде Рестиво, довелось переменить много мест, в каждом из которых осталась частица его души. Путешествие по Сицилии – это места, где жили его предки по отцовской линии. И поезд в Катанию, и уличные сценки в Палермо, и лунный свет в ночной Модике (Moonlight in Modica – самая эмоциональная и самая лиричная композиция альбома) – это попытки Давида отыскать нечто личное на земле предков. А с другой стороны он вспоминает предков по материнской линии – восточноевропейских евреев-ашкенази, которым нигде не удавалось почувствовать себя дома. Пьеса Raven’s Wing – это еще одно теплое воспоминание: даже вороний грай в Нортумберленде, Новая Шотландия вспоминается автором с любовью. Метафизический «дом» для Рестиво – это еще и общение с его партнерами по этой записи, прекрасными музыкантами и старыми друзьями, а также время, которое он и Фоун Фритцен проводят вместе. Наконец, завершающий альбом стандарт It’s You Or No One (единственная не авторская пьеса) в боповой интерпретации – это тоже символ «дома», музыка, навсегда ставшая близкой для Дэйва Рестиво.

Именно liner notes Дэйва помогли мне по-новому взглянуть на этого музыканта – очень тонкого, талантливого и глубокого художника. Желаю и всем, кому доведется услышать Arancina, разглядеть здесь все, что стоит за музыкой Давида Рестиво.

© & (p) 2021 Chronograph Records

9 tks / 47 mins

(Dave Restivo – p; Jim Vivian – b; Alyssa Falk – dr; with Fawn Fritzen - voice (tks 5, 8);)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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