EmAb Connection - Unsaid

Эти обложки не спутаешь ни с какими другими! Фирменный стиль итальянского лейбла nusica.org, старого партнера нашего сайта узнаются сразу: ровный, одноцветный фон, абстрактная геометрическая фигура, каталожный номер и название лейбла – все! Остальные подробности – только на обратной стороне. На сей раз на обложке стоит юбилейный номер – 20, кроме того это первый релиз 2021 года и, наконец, в этом году лейбл из Тревизо, основанный Алессандро Федрига и Николой Фаццини, отмечает десятилетие своей работы.
Первым релизом этого года стал альбом группы EmAb Connection под названием Unsaid. Местом рождения этого итальянского коллектива стал американский город Чикаго: именно там в 2015 году познакомились саксофонист Мануэль Кальюми и ударник Лука Ди Баттиста, прибывшие в Штаты для учебы на джазовом факультете Колумбийского колледжа. Вернувшись в 2018 году на родину и пригласив двух своих друзей-музыкантов: пианиста и клавишника Джулио Джентиле и басиста Давиде Паулиса, они и создали квартет EmAb Connection. Внешне странное название группы объясняется очень просто: один из основателей родом из провинции Эмилия-Романья, а другой – из Абруццо. Этот факт парни и положили в основу названия своего проекта, закрепив в нем связь двух итальянских регионов.
Работа над стартовым альбом началась в 2019 году, и менее, чем через год программа из семи треков была готова. Она получила название Unsaid, как трибьют всему, что не удалось передать чисто музыкальными средствами. Все композиции написаны участниками EmAb Connection: по три пьесы сочинили Кальюми и Джентиле и одну – Паулис. Но, независимо от авторства, можно сказать, что все в группе говорят на одном языке, которым владеют весьма достойно – языке современного джаза. В музыке EmAb Connection много экспрессии, много креативности и здесь, на мой взгляд, нет явно выраженного лидера. Партии альт-саксофониста Кальюми переплетаются с партиями пианиста Джентиле и полиритмическими пассажами ритм-группы в единое, сложное полотно с постоянно динамически меняющимися соотношениями. Наверное, больше всего здесь от эстетики нового джаза, явными адептами которого выступают EmAb Connection.
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7 tks / 53 mins
(Manuel Caliumi – as; Giulio Gentile – p, fender Rhodes; Davide Paulis – b; Luca Di Battista – dr;)
Линк предоставила Bianca Baumberger, nusica.org
Леонид АУСКЕРН