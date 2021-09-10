Eric Hofbauer / Dylan Jack - Period Pieces

Оба прекрасных бостонских музыканта, и гитарист Эрик Хофбауэр, и барабанщик Дилан Джек, можно сказать, завсегдатаи наших «CD-Обзоров». Рецензировался на наших страницах и их дуэтный альбом Remains Of Echoes (2019), и альбом The Tale Of The Twelve-Foot Man (2020), на обложке которого стоит «Квартет Дилана Джека», состоящий из того же Хофбауэра и еще двух бостонцев, также знакомых по релизам этих музыкантов – трубача Джерри Сабатини и басиста Тони Ливы. Именно этим составом записан и представляемый сегодня альбом Period Pieces, однако, на сей раз в качестве двух лидеров фигурируют Эрик и Дилан. Хотел бы написать, что именно их имена вынесены на обложку, но сделать этого не могу, потому что в замысловатой обложечной абстракции что-либо конкретное различить затруднительно.
Ну, да ладно, это горе не беда, обратимся лучше к тому, что под этой обложкой спрятано. Хофбауэр и Джек в общем-то тяготеют к авангарду, а вдобавок Эрик и басист Лива в последних работах, например, в альбоме Book Of Fire (2020), где они играют в дуэте, охотно экспериментируют с электроникой. Эта тенденция продолжилась в стартовой композиции новой работы Sighs In The Millions – самом бескомпромиссном образце спонтанной аранжировки, свободной от каких-то мелодических или ритмических устоев, заметно отличающемся от остальных семи пьес альбома. В них Дилан Джек создает более-не менее устойчивую ритмическую опору, на фоне которой на авансцену выдвигаются Хофбауэр и Сабатини (With A Purpose, Galumphing Demons). Этот альбом заставил совсем по иному взглянуть на игру Джерри Сабатини. Его труба буквально царит в Period Pieces. В композиции Awake-Again он мастерски имитирует звучание губной гармоники, в Tread Lightly именно его труба служит для слушателя проводником в импровизационных хитросплетениях, а в Finding Baraka, возможно, самой интересной пьесе в программе, на фоне рваного ритма ударных и обилия электроники, звучит с какой-то кошачьей грациозностью. Резюме: интереснейший альбом, где все четверо музыкантов хороши в равной степени, а Сабатини я все же назвал бы первым среди равных.
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8 tks / 61 mins
(Eric Hofbauer – g; Jerry Sabatini – tp; Tony Leva – b, electronics; Dylan Jack – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН