Eric Hofbauer / Dylan Jack - Period Pieces

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Eric Hofbauer / Dylan Jack - Period Pieces

10.09.2021

Eric Hofbauer / Dylan Jack - Period Pieces
Оба прекрасных бостонских музыканта, и гитарист Эрик Хофбауэр, и барабанщик Дилан Джек, можно сказать, завсегдатаи наших «CD-Обзоров». Рецензировался на наших страницах и их дуэтный альбом Remains Of Echoes (2019), и альбом The Tale Of The Twelve-Foot Man (2020), на обложке которого стоит «Квартет Дилана Джека», состоящий из того же Хофбауэра и еще двух бостонцев, также знакомых по релизам этих музыкантов – трубача Джерри Сабатини и басиста Тони Ливы. Именно этим составом записан и представляемый сегодня альбом Period Pieces, однако, на сей раз в качестве двух лидеров фигурируют Эрик и Дилан. Хотел бы написать, что именно их имена вынесены на обложку, но сделать этого не могу, потому что в замысловатой обложечной абстракции что-либо конкретное различить затруднительно.

Ну, да ладно, это горе не беда, обратимся лучше к тому, что под этой обложкой спрятано. Хофбауэр и Джек в общем-то тяготеют к авангарду, а вдобавок Эрик и басист Лива в последних работах, например, в альбоме Book Of Fire (2020), где они играют в дуэте, охотно экспериментируют с электроникой. Эта тенденция продолжилась в стартовой композиции новой работы Sighs In The Millions – самом бескомпромиссном образце спонтанной аранжировки, свободной от каких-то мелодических или ритмических устоев, заметно отличающемся от остальных семи пьес альбома. В них Дилан Джек создает более-не менее устойчивую ритмическую опору, на фоне которой на авансцену выдвигаются Хофбауэр и Сабатини (With A Purpose, Galumphing Demons). Этот альбом заставил совсем по иному взглянуть на игру Джерри Сабатини. Его труба буквально царит в Period Pieces. В композиции Awake-Again он мастерски имитирует звучание губной гармоники, в Tread Lightly именно его труба служит для слушателя проводником в импровизационных хитросплетениях, а в Finding Baraka, возможно, самой интересной пьесе в программе, на фоне рваного ритма ударных и обилия электроники, звучит с какой-то кошачьей грациозностью. Резюме: интереснейший альбом, где все четверо музыкантов хороши в равной степени, а Сабатини я все же назвал бы первым среди равных.

© & (p) 2021 Creative Nation Music

8 tks / 61 mins

(Eric Hofbauer – g; Jerry Sabatini – tp; Tony Leva – b, electronics; Dylan Jack – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Cyclone Trio - The Clear Revolution

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца ...
подробнее
09.01.2021

Dan Pitt Quintet - Wrongs

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs ...
подробнее
02.04.2021

Daniele Cavalca - Lights of Red Island

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: кроссовер, эмбиент
Барабанщик и композитор Даниэле Кавалька до сих пор был мне знаком по участию в Claudio Scolari Project, оригинальном ансамбле, организованном в 2008 году двумя барабанщиками: Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька. На нашем сайте ...
подробнее
26.06.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com