Omar Sosa / Seckou Keita - Suba

Валлийский лейбл bendigedig представляет совместный проект двух ярких музыкантов, живущих по разные стороны Атлантики. Омар Соса – один из самых известных и, в то же время, самых необычных кубинских пианистов. Первоклассный джазмен, исполнитель и композитор, он уже давно перенес центр своих творческих устремлений на поиск связей черных диаспор стран Латинской Америки, и его родной Кубы в первую очередь, с их африканской прародиной. Соса – автор более сорока альбомов, семь из которых были номинированы на Грэмми или Латинскую Грэмми. Я бы мог еще много рассказывать о нем, но уже сделал это в свое время в большой портретной статье, которую можно легко найти на нашем сайте. Его партнер, сенегалец Секу Кейта, - выходец из семьи потомственных музыкантов-гриотов, играющий на африканской разновидности лютни, которая называется кора. Долгое время его популярность не выходила за пределы родной страны. Лишь в 1996 году он впервые выехал на фестиваль в Норвегию, потом была Индия, Англия – и мастерство Секу смогли оценить уже гораздо больше людей. Наши читатели могли познакомиться с этим музыкантом по его совместному альбому с валлийской арфисткой Кэтрин Финч SOAR, а также по участию в альбоме еще одной валлийки, вокалистки Гвинет Глин – обе эти работы рецензировались у нас на сайте. Можно добавить, что Би-Би-Си-2 назвала Кейта лучшим фолк-музыкантом в 2019 году.
Соса и Кейта впервые познакомились в 2012 году и сразу почувствовали общую «химию». Дебютный альбом дуэта вышел в 2017 году под названием Transparent Water. Новый проект начал рождаться летом 2020 года на Менорке, осенью работа была продолжена в Оснабрюке, в Германии, и вот в октябре 2021 года на bendigedig увидит свет Suba, что на языке народа мандинка, к которому принадлежит Секу Кейта, означает «Рассвет». Проект интернационален. Латинскую Америку, помимо самого Сосы, здесь представляют венесуэльский перкуссионист Густаво Овалес и бразильский виолончелист Жак Мореленбаум, Африку – флейтист Драмане Дембеле из Буркина Фасо. Есть здесь и два британца: Йохан Генри и Стив Аргуэльес, давний партнер и продюсер Омара Сосы, здесь также ставший со-продюсером проекта.
Одиннадцать композиций альбома – это сочетание коры и фортепьяно в сопровождении разнообразной перкуссии и электронных эффектов, в отдельных треках разбавляемое академическим саундом виолончели. Все композиции – вокальные, основной солист здесь – Секу Кейта, поющий на языках мандинка и волоф – основных народов Сенегала. Темы песен разные, но у них есть общий знаменатель, это Африка. Омар Соса так и говорит об этом альбоме: «Для нас этот проект – это Африка. Мы представляем каждый свою традицию, но всегда уважаем и внимательно прислушиваемся друг к другу. Здесь нет босса. Босс – это музыка. Босс – это наше послание». Думаю, оно будет важным и интересным для всех поклонников world music.
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