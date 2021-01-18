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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Matty Stecks & Persiflage - Night Cravings

18.01.2021

Matty Stecks & Persiflage - Night Cravings
Мы уже знакомились в этом году с «канадским» альбомом Мэтти Стекса Long Time Ago Rumble его ансамбля Matty Stecks & Musical Tramps и с изданной в этом году архивной записью концерта его американской группы Matty Stecks & Dead Cat Bounce под названием Live & Lucky in STL. Но Мэтти продолжил исследовать запасники американского периода своей жизни, и теперь представляет нам студийный альбом, записанный в 2012 году в легендарной нью-йоркской студии Avatar с еще одним своим коллективом: Matty Stecks & Persiflage. В 2020 году был выполнен мастеринг этой записи и сегодня мы имеем удовольствие слушать альбом Night Cravings.

«Имеем удовольствие» в данном случае не просто фигура речи, а оценка впечатлений от этой работы. В отличие от саксофонного квартета, бывшего основой Dead Cat Bounce, здесь Мэтти играет в формате квинтета, в который входил еще один духовик, тромбонист Кертис Хассельбринг, а также гитарист Тодд Нойфельд, басист Дэйв Амбросио и ударник Сатоши Такеиши. Для Matty Stecks & Persiflage это второй альбом. Достаточно традиционное по составу комбо с двумя духовыми и ритм-группой, в которой вместо фортепьяно звучит гитара. Только вот музыка комбо совсем не выглядит традиционной.

Я бы определил ее, как смесь современного джаза с авангардом, причем уже с первого, титульного трека чувствуешь, что это не просто солист и аккомпанирующие музыканты, а именно ансамбль. Пьеса начинается с интро контрабаса и ударных, а затем переходит в диалог саксофона и тромбона. По мере развития Такеиши получает и еще один шанс продемонстрировать свою сольную работу. Уже в следующем треке Do The Betty Rubble интро отдано гитаре, а духовые вступают в унисон, развивая очень симпатичную тему, а вот Agriturismo я бы назвал стопроцентным фри-джазом, переходящим к концу пьесы в бодрый марш. Исполняя What Seems Eternity in Salem, Стекс и его партнеры демонстрируют свой взгляд на балладу, а в ставшей моим персональным фаворитом альбома композиции Scene Change долгое время тон задает ритм-группа, да и впоследствии Амбросио играет эмоциональную и грустную сольную партию, накладывающую соответствующий отпечаток и на композицию в целом. В общем – весьма разнообразно по музыке, креативно по музыкальным идеям и хорошо сбалансировано по звучанию. И почему Мэтти так долго держал эту запись неизданной? Впрочем, как качественное вино, она с годами только набрала свой особый аромат. Рекомендую!



© & (p) Matty Stecks Music

8 tks / 54 mins

(Matt Steckler – as, ss, fl; Curtis Hasselbring – tb; Todd Neufeld – g; Dave Ambrosio – b; Satoshi Takeishi – dr, perc;)

Линк предоставил Matty Stecks

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
авангард, современный джаз

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