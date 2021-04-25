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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Arsen Petrosyan - Hokin Janapar

25.04.2021

Arsen Petrosyan - Hokin Janapar
Арсен Петросян – яркий представитель молодого поколения армянских исполнителей на дудуке, традиционном духовом инструменте, выполняем исключительно из абрикосового дерева. Его поколение ижет на смену таким мастерам, как всемирно известный Дживан Гаспарян или Геворк Дабагян, учитель Арсена. Петросян родился и живет в Чаренецаване, он закончил в 2016 году Консерваторию им. Комитаса в Ереване, активно концертирует в самых разных странах, сотрудничал с гитаристом Genesis Стивом Хэкетом, композитором из Эмиратов Ихабом Дарвишем и другими. Петросян выстурает с собственным квартетом и ансамблем A.G.A Trio (с альбомом Meeting этой группы мы ранее знакомили уже наших читателей).

Но сейчас мы представляем его второй сольный альбом Hokin Janapar, что в переводе с армянского означает «Странствия моей души». Материал для этого проекта Петросян готовил почти пять лет, запись шла в Ереване в течение двух месяцев 2020 года, а вот период пост-продукции пришелся на время новой войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона потерпела тяжелое поражение. Арсен и команда специалистов, занятых в его проекте, ночевали прямо в студии, стремясь быстрее завершить работу, потому что не знали, что готовит им и стране каждый следующий день. Скорее всего, это уже мои собственные фантазии, но мне кажется, что трагические события наложили определенный отпечаток на саунд альбома.

А программа его очень интересна. Петросян исполняет здесь самую разную музыку – от Ter Voghormea («Прости меня, Господи»), литургической мелодии, сочиненной армянским католикосом XYIII века Симеоном Ереванци и до Hin Oreri Erguh («Песнь прошедших дней») Тиграна Мансуряна, мелодии из популярного армянского фильма, снятого еще в советские годы и рассказывавшего о жизни армянского города в годы Второй Мировой войны. И, конечно же, здесь много фольклорных тем, много песен армянских композиторов разных веков и лет, от Саят-Новы до Комитаса. Говорят, играть на дудуке можно, только вкладывая в исполнение всю душу музыканта. У Арсена Петросяна это получается. Странствия его души – это слепок древней и трудной истории его народа, о которой дудук мастера рассказывает чистым и прекрасным голосом.



© & (p) 2021 ARC Music

11 tks / 49 mins

(Arsen Petrosyan – duduk; Sahak Gasparyan - second duduk(dam & bass) – tks 1, 2, 6, 8, 10, 11; Avetis Keoseyan – dhol (tks 2, 4, 6, 8, 11), Astghik Snetsunts – qanun (tks 3, 4, 5, 6, 7, 11); Vladimir Papikyan – santur (tks 3, 4, 6, 11); Sona Yengibaryan – harp ( tks 5, 9);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения

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