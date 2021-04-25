Arsen Petrosyan - Hokin Janapar

Арсен Петросян – яркий представитель молодого поколения армянских исполнителей на дудуке, традиционном духовом инструменте, выполняем исключительно из абрикосового дерева. Его поколение ижет на смену таким мастерам, как всемирно известный Дживан Гаспарян или Геворк Дабагян, учитель Арсена. Петросян родился и живет в Чаренецаване, он закончил в 2016 году Консерваторию им. Комитаса в Ереване, активно концертирует в самых разных странах, сотрудничал с гитаристом Genesis Стивом Хэкетом, композитором из Эмиратов Ихабом Дарвишем и другими. Петросян выстурает с собственным квартетом и ансамблем A.G.A Trio (с альбомом Meeting этой группы мы ранее знакомили уже наших читателей).
Но сейчас мы представляем его второй сольный альбом Hokin Janapar, что в переводе с армянского означает «Странствия моей души». Материал для этого проекта Петросян готовил почти пять лет, запись шла в Ереване в течение двух месяцев 2020 года, а вот период пост-продукции пришелся на время новой войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона потерпела тяжелое поражение. Арсен и команда специалистов, занятых в его проекте, ночевали прямо в студии, стремясь быстрее завершить работу, потому что не знали, что готовит им и стране каждый следующий день. Скорее всего, это уже мои собственные фантазии, но мне кажется, что трагические события наложили определенный отпечаток на саунд альбома.
А программа его очень интересна. Петросян исполняет здесь самую разную музыку – от Ter Voghormea («Прости меня, Господи»), литургической мелодии, сочиненной армянским католикосом XYIII века Симеоном Ереванци и до Hin Oreri Erguh («Песнь прошедших дней») Тиграна Мансуряна, мелодии из популярного армянского фильма, снятого еще в советские годы и рассказывавшего о жизни армянского города в годы Второй Мировой войны. И, конечно же, здесь много фольклорных тем, много песен армянских композиторов разных веков и лет, от Саят-Новы до Комитаса. Говорят, играть на дудуке можно, только вкладывая в исполнение всю душу музыканта. У Арсена Петросяна это получается. Странствия его души – это слепок древней и трудной истории его народа, о которой дудук мастера рассказывает чистым и прекрасным голосом.
Эти обложки не спутаешь ни с какими другими! Фирменный стиль итальянского лейбла nusica.org, старого партнера нашего сайта узнаются сразу: ровный, одноцветный фон, абстрактная геометрическая фигура, каталожный номер и название лейбла – ...
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, ...
Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил ...