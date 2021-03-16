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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Rafiki Jazz - Nduggu: Dust

16.03.2021

Rafiki Jazz - Nduggu: Dust
Если Nduggu:Dust, пятый альбом в дискографии ансамбля Rafiki Jazz покажется вам эклектичным, то с учетом концепции этого коллектива эклектика – достоинство, а не недостаток. Rafiki Jazz был основан в 2006 году в английском Шеффилде, но изначально он объединил музыкантов с самым разным творческим и личным бэкграундом. В Rafiki Jazz играют африканцы и индийцы, арабы и европейцы. Бразильский беримбау, арабский уд, индийские табла здесь звучат наравне со скрипкой и бас-гитарой. Все это в полной мере относится и к альбому Nduggu:Dust.

Название альбома связано с экологическими проблемами: музыканты обращают внимание на проблемы наступления великой африканской пустыни Сахары, поглощающей все больше и больше земель в странах Сахеля. Этой теме посвящена композиция Nduggu Bouy, где солирует гвинеец Кадиале Койяте, играющий на африканской 21-струнной лютне, которая называется кора. Песня исполняется на языке народа фула, а кроме этого языка в альбоме звучат такие языки, как урду, турецкий, мандинка, коптский вариант арабского и так далее.

Nduggu:Dust, однако, имеет свои особенности. Связаны они с разразившейся в 2020 году пандемией COVID-19, заставившей участников ансамбля, а также гостей коллектива работать над записью альбома дистанционно. Впрочем, на качестве музыки это не сказалось и вы можете в полной мере оценить удивительный глобальный музыкальный коллектив, каким является Rafiki Jazz.



© & (p) 2021 Konimusic Records

8 tks / 37 mins

(Sarah Yaseen - voc, conga, djembe; Catherine Ngozi Carr - voc, g, steelpans; Mina Mikhail Salama - voc, oud, saz, duduk, kawala, ney, glockenspiel, udu; Kadialy Kouyate - voc, kora; Vijay Venkat - voc, vi, viola, bansuri; Toni Koni - bass g, clave; John Ball - tabla, santoor; Guery Tibirica - berimbau, pandeiro, gumbe; with Millie Chapanda - hosho, dunun, vocal call; K.O.G. - voc, bongo, agogo, handclaps, djembe; Amir Ezzat - riqq, daf, darbuka; Robin Downe - programming, handclaps;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индия, Пакистан, Сенегал, Турция, Гвинея
музыкальный стиль
африканская музыка, индийская музыка, ориентальная музыка

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