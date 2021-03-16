Rafiki Jazz - Nduggu: Dust

Аргентинец Игнасио Лусарди Монтеверде начал играть на гитрае в родном Буэнос-Айресе в шесть лет, а в девять, познакомившись с музыкой Пако Де Люсия, навсегда полюбил фламенко. В 2013 году он окончил консерваторию в Буэнос-Айресе и почти ...