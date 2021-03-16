Rafiki Jazz - Nduggu: Dust

Если Nduggu:Dust, пятый альбом в дискографии ансамбля Rafiki Jazz покажется вам эклектичным, то с учетом концепции этого коллектива эклектика – достоинство, а не недостаток. Rafiki Jazz был основан в 2006 году в английском Шеффилде, но изначально он объединил музыкантов с самым разным творческим и личным бэкграундом. В Rafiki Jazz играют африканцы и индийцы, арабы и европейцы. Бразильский беримбау, арабский уд, индийские табла здесь звучат наравне со скрипкой и бас-гитарой. Все это в полной мере относится и к альбому Nduggu:Dust.
Название альбома связано с экологическими проблемами: музыканты обращают внимание на проблемы наступления великой африканской пустыни Сахары, поглощающей все больше и больше земель в странах Сахеля. Этой теме посвящена композиция Nduggu Bouy, где солирует гвинеец Кадиале Койяте, играющий на африканской 21-струнной лютне, которая называется кора. Песня исполняется на языке народа фула, а кроме этого языка в альбоме звучат такие языки, как урду, турецкий, мандинка, коптский вариант арабского и так далее.
Nduggu:Dust, однако, имеет свои особенности. Связаны они с разразившейся в 2020 году пандемией COVID-19, заставившей участников ансамбля, а также гостей коллектива работать над записью альбома дистанционно. Впрочем, на качестве музыки это не сказалось и вы можете в полной мере оценить удивительный глобальный музыкальный коллектив, каким является Rafiki Jazz.
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