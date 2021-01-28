Simon Chivallon - Light Blue

Динамичный фрагмент картины немецко-швейцарского авангардиста Пауля Клее украшает обложку нового альбома французского джазового пианиста Симона Чиваллона. Это не первая его работа, но впервые Симон избрал формат классического джазового фортепьянного трио. Партнеров для этого проекта он подобрал из числа музыкантов, с которыми и ранее не один раз работал вместе на различных концертах джаза в Париже – это басист Николас Моро и ударник Антуан Паганотти.
Хоть на обложке Light Blue представлен образчик авангардного искусства, сам Чиваллон более консервативен. Ему уютнее в рамках пост-бопового мэйнстрима, и он убедительно показывает, какие возможности тут открываются. Давайте просмотрим вместе программу альбома. В ней четыре пьесы, сочиненные самим музыкантом, и шесть каверов. Не знаю, случайно или нет, но вместе они показывают универсальность музыкального языка французского пианиста. Свой альбом Симон назвал Light Blue, и титульной пьесой Телониуса Монка он показывает и уровень владения идиомами бопа, и оригинальность интерпретации известной пьесы. Как насчет более традиционного джаза? Пожалуйста, финишным треком программы Чиваллон ставит классический стандарт Билли Стрейхорна A Flower Is A Lovesome Thing. Но француз не может оставаться равнодушным и к шедеврам классического французского шансона – и Симон переводит на язык джаза знаменитые композиции Шарля Трене (La Mer) и Жоржа Брассенса (Dans l'eau de la claire fontaine). Вам нравятся Beatles? Для вас – вдохновенная интерпретация хита Джорджа Харрисона Something. Академическая музыка? Послушайте, как по-джазовому звучит музыка Габриэля Форе (Après un rêve). Ну, и четыре собственные пьесы Чиваллона – ясная мелодическая линия, внимание к нюансам, импровизационный характер композиций – говорят сами за себя: Чиваллон не только универсальный интерпретатор и аранжировщик, но и талантливый композитор. Думаю, Light Blue вас в этом убедит.
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