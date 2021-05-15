Tomoko Omura - Branches Vol.2

С 2004 года японская скрипачка Томоко Омура живет в США. Как водится: сначала учеба в Беркли, потом погружение в Нью-Йорк. На этой гигантской сцене трудно найти свое собственное лицо, сделать так, чтобы тебя запомнили. Томоко это удалось. Помогла глубокая укорененность в родной японской культуре. Свой альбом 2015 года она так и назвала Roots («Корни»). В прошлом году Омура продолжила серию альбомов, связанных с японской музыкой и фольклором, выпустив Branches Vol.1. Об этой работе наш сайт писал, там подробно рассказано и о самой Томоко, поэтому сейчас нет смысла повторяться, а лучше сразу перейти к новому альбому, выполненному в том же ключе: Branches Vol.2.
Записан он с тем же квинтетом исполнителей, что и предшественник. На этот раз в альбом вошли три авторские композиции Томоко и три традиционные темы в ее аранжировке. Все они, кроме одной, связаны с миром японских сказок. Место кролика на обложке Branches Vol.1 сейчас занял журавль: это герой композиции Омуры Melancholy Of A Crane, сочиненной по мотивам сказки о журавле, который помирился с человеком, - медленная пьеса с величественным ритмом и нежной линией скрипки. А начинается альбом с традиционной японской темы Come Firefly, где под бодрую маршевую дробь Джея Зауэра Томоко не только играет на скрипке, но и поет. Омура придала этой народной песне еще и фантастическую окраску, предположив, что светлячки переговариваются друг с другом световыми вспышками. Очень интересна и аранжировка Bow’s Dance, где очень красиво звучит дуэт скрипки и фортепьяно Глена Залесски. Это народная песня народа айнов, живущих на севере Хоккайдо. Омура сравнивает их судьбу с судьбой американских индейцев. А вот единственная не «сказочная» композиция альбома называется Tomie’s Blues. Ее Томоко посвятила памяти своей недавно умершей бабушки, а украсили композицию сольные партии басиста Менареса, Залески и, конечно, самой Томоко Омура, прекрасной скрипачки и талантливого пропагандиста японского фольклора.
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