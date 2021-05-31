Banausoi - Imagines

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Banausoi - Imagines

31.05.2021

Banausoi - Imagines
Чехия и Словакия снова вместе в импровизационном джазовом проекте Banausoi, чей дебютный альбом Imagines мы представляем сегодня. Толчком к созданию Banausoi можно считать концерт импровизационной музыки, который ударник Вацлав Шафка и гитарист Ондрей Заяц играли в пражском зале Punctum, а трубач и кларнетист Петр Врба находился в это время среди зрителей и слушателей. Почувствовав общую «химию» и сходные творческие интересы, музыканты решили работать вместе. Свой проект они назвали Banausoi, что на древнегреческом означает людей, которые зарабатывают себе на жизнь ручным трудом. Надо сказать, что интерес к древней Элладе у трио постоянен. Во всяком случае, все шесть композиций альбома Imagines своими названиями отсылают нас к миру древнегреческой мифологии, в этом же ключе решена и обложка альбома.

А вот музыка альбома отнюдь не архаична. Наоборот, это вполне современный образчик импровизационного электро-акустического джаза свободной формы. При этом Banausoi не назовешь безоглядными радикалами: форма, хотя и свободная, сохраняется в каждой из шести пьес Imagines. Все они строятся на тонком взаимодействии между духовыми (причем Врба обрабатывает звук трубы или кларнета еще и электроникой), ударными и гитарой. Где-то это выглядит более убедительно, где-то – менее. Мне особенно пришлись по душе такие пьесы, как Periegesis, где работа ударных Шафки отправляет вас куда-то в Западную Африку, а густые гитарные звуки Зайца выглядят необыкновенно лиричными, Gorgoneion с эффектной перекличкой кларнета и гитары и Phaenomena с необычайно экспрессивной игрой Шафки. Но это чисто вкусовые впечатления конкретного слушателя, у вас могут возникнуть другие предпочтения. Но в любом случае дебют трио Banausoi удачен: музыкантам есть что сказать и они делают это со всей возможной креативностью.

© & (p) 2021 Circum-Disc & 13 raw

6 tks / 44 mins

(Petr Vrba - tp, cl, electronics; Václav Šafka - dr, perc, objects; Ondrej Zajac - g, voice;)

Линк предоставлен Circum-Disc

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Словакия, Чехия
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Fely Tchaco - Yita (Deep Water, Eau Profonde)

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Кот д'Ивуар
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Мириам Макеба – Анжелик Киджо – Фели Чако? Каждое поколение выдвигает вокалистку, которая становится для него символом африканской музыки. У певицы, сочинителя собственных песен, дизайнера и визуального артиста Фели Чако есть все данные, ...
подробнее
28.02.2021

Firm Roots Duo - Firm Roots

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Обложка дебютного альбома этого дуэта представляет собой визуализированную метафору его названия: Firm Roots – «Крепкие корни». У Лары Дрисколл и Криса Уайта действительно крепкие джазовые корни. Лара родилась и выросла в Чикаго, Крис ...
подробнее
01.02.2021

Focusyear Band 21 - Bosque

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Канада, Россия, Украина
  • музыкальный стиль: современный джаз
Перед нами творческий отчет. Отчет о длившейся целый год упорной, напряженной и наверняка очень интересной этим людям работе. Уже шестой год в швейцарском Базеле организуются международные годичные курсы под названием Focusyear для самых ...
подробнее
24.04.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com