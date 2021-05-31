Banausoi - Imagines

Чехия и Словакия снова вместе в импровизационном джазовом проекте Banausoi, чей дебютный альбом Imagines мы представляем сегодня. Толчком к созданию Banausoi можно считать концерт импровизационной музыки, который ударник Вацлав Шафка и гитарист Ондрей Заяц играли в пражском зале Punctum, а трубач и кларнетист Петр Врба находился в это время среди зрителей и слушателей. Почувствовав общую «химию» и сходные творческие интересы, музыканты решили работать вместе. Свой проект они назвали Banausoi, что на древнегреческом означает людей, которые зарабатывают себе на жизнь ручным трудом. Надо сказать, что интерес к древней Элладе у трио постоянен. Во всяком случае, все шесть композиций альбома Imagines своими названиями отсылают нас к миру древнегреческой мифологии, в этом же ключе решена и обложка альбома.
А вот музыка альбома отнюдь не архаична. Наоборот, это вполне современный образчик импровизационного электро-акустического джаза свободной формы. При этом Banausoi не назовешь безоглядными радикалами: форма, хотя и свободная, сохраняется в каждой из шести пьес Imagines. Все они строятся на тонком взаимодействии между духовыми (причем Врба обрабатывает звук трубы или кларнета еще и электроникой), ударными и гитарой. Где-то это выглядит более убедительно, где-то – менее. Мне особенно пришлись по душе такие пьесы, как Periegesis
, где работа ударных Шафки отправляет вас куда-то в Западную Африку, а густые гитарные звуки Зайца выглядят необыкновенно лиричными, Gorgoneion
с эффектной перекличкой кларнета и гитары и Phaenomena
с необычайно экспрессивной игрой Шафки. Но это чисто вкусовые впечатления конкретного слушателя, у вас могут возникнуть другие предпочтения. Но в любом случае дебют трио Banausoi удачен: музыкантам есть что сказать и они делают это со всей возможной креативностью.
© & (p) 2021 Circum-Disc & 13 raw
6 tks / 44 mins
(Petr Vrba - tp, cl, electronics; Václav Šafka - dr, perc, objects; Ondrej Zajac - g, voice;)
Линк предоставлен Circum-Disc
Леонид АУСКЕРН