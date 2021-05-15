Wenchi Lazo / Leandro Gimenez - Disidencias Indeterminadas

Экспериментально-авангардный лейбл Numeral из аргентинского города Мар-дель-Плата новым релизом подтверждает свою репутацию. Disidencias Indeterminadas - это дуэт двух гитаристов, Венчи Лацо и Леандро Гименеса. Оба эти имени я, как, наверное, и большинство наших читателей, встречаю впервые, а потому – несколько слов о них. Судя по пресс-релизу и фотографиям, Венчи Лацо постарше и поопытнее своего партнера. Профессиональная карьера музыканта из Буэнос-Айреса берет начало еще в 1987 году. Лацо играл в самых разных стилистиках, был основателем целого ряда аргентинских групп: Datrebil, Capitanes de la Industria, Temporal, Mar de humores, Foto. Лацо участвовал в записи более пятидесяти альбомов, играл на фестивалях джазовой и экспериментальной музыки не только в Аргентине, но и во Франции и Испании. Его партнер родом из Мар-дель-Плата, Леандро с юных лет посвятил свой творческий путь импровизации на электрогитаре, а в настоящее время продолжает свою учебу в этой сфере.
Disidencias Indeterminadas музыканты записали в январе 2020 года. Шесть треков альбома – это шесть импровизационных «поединков» двух гитаристов. Мне даже трудно назвать их игру диалогом. На первый взгляд, здесь каждый ведет свою линию, не очень обращая внимания на действия партнера. Но это только на первый взгляд. Удивительным образом сочетание двух импровизационных линий дает новое качество общему саунду, создает новое музыкальное пространство – и весьма любопытное! Иногда, как в стартовой пьесе Instante Suspendido, две гитары в прмом смысле слова общаются «на повышенных тонах», достигая апогея в коде композиции. Иногда обмен импровизационными идеями проходит более спокойно, но не менее креативно. Высота звука, темп, абстрактные структуры, создаваемые каждым из партнеров, находятся в постоянном движении, и зыбкое динамическое равновесие, пожалуй, наиболее интересно в музыке дуэта. В этом смысле мне показались наиболее интересными пьесы Dirisch и Destello Cenital. Но – это уже вкусовые предпочтения, а в целом музыку Лаци и Гименеса я бы назвал умеренно-радикальной и вполне способной вызвать интерес даже у не подготовленного слушателя.
© & (p) 2021 Numeral
6 tks / 41 mins
(Wenchi Lazo, Leandro Gimenez – g;)
Линк предоставил Matías Formica, Numeral
Леонид АУСКЕРН