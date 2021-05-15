Wenchi Lazo / Leandro Gimenez - Disidencias Indeterminadas

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Wenchi Lazo / Leandro Gimenez - Disidencias Indeterminadas

15.05.2021

Wenchi Lazo / Leandro Gimenez - Disidencias Indeterminadas
Экспериментально-авангардный лейбл Numeral из аргентинского города Мар-дель-Плата новым релизом подтверждает свою репутацию. Disidencias Indeterminadas - это дуэт двух гитаристов, Венчи Лацо и Леандро Гименеса. Оба эти имени я, как, наверное, и большинство наших читателей, встречаю впервые, а потому – несколько слов о них. Судя по пресс-релизу и фотографиям, Венчи Лацо постарше и поопытнее своего партнера. Профессиональная карьера музыканта из Буэнос-Айреса берет начало еще в 1987 году. Лацо играл в самых разных стилистиках, был основателем целого ряда аргентинских групп: Datrebil, Capitanes de la Industria, Temporal, Mar de humores, Foto. Лацо участвовал в записи более пятидесяти альбомов, играл на фестивалях джазовой и экспериментальной музыки не только в Аргентине, но и во Франции и Испании. Его партнер родом из Мар-дель-Плата, Леандро с юных лет посвятил свой творческий путь импровизации на электрогитаре, а в настоящее время продолжает свою учебу в этой сфере.

Disidencias Indeterminadas музыканты записали в январе 2020 года. Шесть треков альбома – это шесть импровизационных «поединков» двух гитаристов. Мне даже трудно назвать их игру диалогом. На первый взгляд, здесь каждый ведет свою линию, не очень обращая внимания на действия партнера. Но это только на первый взгляд. Удивительным образом сочетание двух импровизационных линий дает новое качество общему саунду, создает новое музыкальное пространство – и весьма любопытное! Иногда, как в стартовой пьесе Instante Suspendido, две гитары в прмом смысле слова общаются «на повышенных тонах», достигая апогея в коде композиции. Иногда обмен импровизационными идеями проходит более спокойно, но не менее креативно. Высота звука, темп, абстрактные структуры, создаваемые каждым из партнеров, находятся в постоянном движении, и зыбкое динамическое равновесие, пожалуй, наиболее интересно в музыке дуэта. В этом смысле мне показались наиболее интересными пьесы Dirisch и Destello Cenital. Но – это уже вкусовые предпочтения, а в целом музыку Лаци и Гименеса я бы назвал умеренно-радикальной и вполне способной вызвать интерес даже у не подготовленного слушателя.

© & (p) 2021 Numeral

6 tks / 41 mins

(Wenchi Lazo, Leandro Gimenez – g;)

Линк предоставил Matías Formica, Numeral

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

DiCosimo / Pagan - Con Moto

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...
подробнее
28.12.2020

Diego Baliardo & The Gypsy Evolution - Este Ritmo

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Испания, Франция
  • музыкальный стиль: цыганский джаз
Сознаюсь, и для меня было неожиданностью узнать, что крупнейшим музыкальным экспортом из Франции были не великие шансонье Эдит Пиаф и Шарль Азнавур, не рок-н-рольщик Джонни Холидей и не сладкоголосый Джо Дассен, а ансамбль Gipsy Kings, ...
подробнее
04.04.2021

Doug MacDonald Duo - Toluca Lake Jazz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...
подробнее
21.02.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com