Anuang’a Fernando & Maasai Vocals - Maasai Footsteps

Кочевники-скотоводы масаи – наверное, самый известный за пределами своего континента народ Восточной Африки. Именно кочевой образ жизни масаев способствует тому, что их традиционная культура в меньшей степени размывается перед натиском современной цивилизации, чем у других народов Кении и Танзании. Кенийский танцор и хореограф Ануанг’а Фернандо – один из тех, кто помогает сберечь традиционную культуру масаев и вместе с тем шире представить ее миру.
Создатель собственной труппы Maasai Vocals, в состав которой входят семь мужчин-танцоров, он представлял музыку и танцы масаев на целом ряде фестивалей в Африке и Европе. Альбом Maasai Footsteps –еще один шаг в этом направлении. Народ масаев состоит из двадцати двух племен, у каждого из которых есть свои культурные особенности. В Maasai Footsteps звучат песни трех племен: пурко, лудукилани и кисонко. В записи альбома принимало участие 45 танцоров-масаи из этих племен. Все песни масаев неразрывно связаны с танцем, хотя у каждого племени они хоть чуть-чуть, но отличаются друг от друга. Масаи не пользуются музыкальными инструментами: это все а-капелльное пение, хоровое или с солистами. Повторяющийся ритмический рисунок зачастую вводит исполнителей в транс. Темы характерны для традиционных обществ: молитвы богам масаев, свадебные песни, восхваления мужества масаев-охотников и так далее. Это не ново, а вот отсутствие музыкальных инструментов делает культуру масаев уникальной в этом отношении.
Выступление своего ансамбля Ануанг’а Фернандо трактует, как «шоу, где путешествие вглубь времен связано с современностью, показывающее, как глубоко культура наших дней связана с прошлым… Это шоу, показывающее красоту масайской культуры и уникальный ритм и мощь голосов и танца». Не знаю, насчет танца, но своеобразие вокального искусства масаев альбом Maasai Footsteps демонстрирует в полной мере.
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19 tks / 60 mins
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН