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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Iain Sinclair and London Experimental Ensemble - Dark Before Dark

20.03.2021

Iain Sinclair and London Experimental Ensemble - Dark Before Dark
Авангард в квадрате – так я охарактеризовал бы этот альбом. Это концертная запись, сделанная в Лондоне летом 2019 года. Ее главный герой – валлийский писатель и кинорежиссер Иэн Синклер (р.1943), личность весьма известная в литературном мире Соединенного Королевства, член Королевского литературного общества. Большую часть жизни Синклер провел в Лондоне и принадлежит к кругам литературного авангарда. Он является видным представителем такого направления в социальной психологии и философии, как психогеография, изучающая связь человека с конкретной урбанистической средой. Этой теме посвящены многие его работы. В 2018 году Синклер опубликовал книгу Living With Buildings: And Walking With Ghosts. В 2019 году эта книга получила продолжение под названием Dark Before Dark. Именно ее текст читает Иэн Синклер под аккомпанемент большого ансамбля под названием London Experimental Ensemble.

Ансамбль включает в себя духовиков, скрипача, синтезаторщиков-компьютерщиков, гитариста и так далее – очень пестрая и ярко выраженная авангардная по духу компания. Сочетание живого слова и музыки – не новость в мире музыкального авангарда. Такие эксперименты известны уже очень давно и, откровенно говоря, практически ни один из них нельзя признать абсолютно успешным. Думаю, не стал таковым и Dark Before Dark. Но при всем при том свободное движение и хаотичное пересечение музыкальных линий в сочетании с фантасмагоричными текстами Синклера производит порой достаточно сильное впечатление. Другой вопрос, что семьдесят минут такого вербально-музыкального альянса могут кому-то показаться слишком сильным испытанием. Но это уж, как говорится, дело вкусов.

© & (p) 2021 577 Records

2 tks / 70 mins

(John Eyles – sax; Tony Hardie-Bick – p, electronics; Ken Ikeda, Daniel Kordik – synth; Edward Lucas – tb; Elo Masing – vi; Keisuke Matsui – el. g; N.O. Moore – guitarism; Jordan Muscatello – b; Ed Pettersen - 8 string dobro; Emmanuelle Waeckerle - voice, amplified wooden fl; Mirei Yazawa – tp; Yifeat Ziv – voice; Iain Sinclair – narration;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард

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