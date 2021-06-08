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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Sam Pilnick’s Nonet Project - The Adler Suite

08.06.2021

Sam Pilnick’s Nonet Project - The Adler Suite
Разумеется, The Adler Suite саксофониста и композитора из Чикаго Сэма Пильника никак не связана с российским черноморским курортным городком, частью Большого Сочи. Тут речь идет о крупнейшем планетарии и музее Адлера в Чикаго, посещение которого в 2017 году произвело на Сэма сильнейшее впечатление. Он сразу же загорелся идеей сочинить музыку на космические темы и в течение двух последующих лет не раз наведывался в Адлер в поисках вдохновения. Так родилась сюита из девяти пьес, которую Пильник и записал со своим нонетом.

Почти каждая из них связана с теми или иными экспонатами музея или увиденным в планетарии. Специальные радиоприемники односторонней связи, по которым родные астронавтов слушали их голоса с орбиты породили пьесу Squawk Box. Снимок звездного скопления Pismis-24, что в 6500 световых лет от нас вызвал к жизни пьесу House of the Massive, Falling Backwards навеян знакомством с подлинным кораблем «Джемини-12», хранящемся в музее, а рассказ в планетарии о сдвоенных звездах, вращающихся вокруг друг друга, вылился в композицию Revolving Twins.

Какие музыкальные средства задействовал Сэм для воплощения своих идей? Его нонет напоминает мини-оркестр с большой группой духовых и солидной ритм-группой. Много ярких соло, вроде игры Эмили Кюн в пьесе Silver Light, посвященной Венере или партий Меган Стэгл и Теда Хогарта в Squawk Box. House of the Massive впечатляет роковыми интонациями, а моя любимая в этом альбоме пьеса Revolving Twins своей каруселью инструментальных голосов как бы имитирует вращение звезд. Ярко, образно, эмоционально и … тепло, несмотря на то, что сюита посвящена ледяному миру космоса – так я бы характеризовал свое впечатление от этого очень приятного альбома.

© & (p) 2021 Outside in Music / Next Level

9 tks / 57 mins

(Sam Pilnick – sax; Max Bessesen – as; Ted Hogarth – bars; Emily Kuhn – tp; Euan Edmonds – tb; Ben Cruz – g; Meghan Stagl – p; Ben Dillinger – b; Matthew Smalligan – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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