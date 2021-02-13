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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mike Freedman - Into The Daybreak

13.02.2021

Mike Freedman - Into The Daybreak
По–разному складываются судьбы музыкантов. Одни с самых юных лет отсчитывают свой творческий путь по изданным альбомам, другие годами и десятилетиями обходятся без собственной дискографии. Гитарист из Торонто Майк Фридмен принадлежит к последним. Это очень опытный музыкант с тридцатилетней карьерой в джазе, выпускник известного колледжа в Беркли, участник многочисленных концертных туров по США и Европе, сотрудничавший со многими исполнителями, особенно с вокалистками. И только теперь Майк представляет публике свой первый альбом в качестве бэнд-лидера.

Into The Daybreak был записан в Торонто в формате секстета. Гитаре Майка сопутствовало традиционное форетпьянное трио: пианист Джереми Ледбеттер (легендарная фамилия!), басист Коби Хаас и ударник Макс Сенитт, а также двое духовиков. В отдельных треках к ним присоединялись дополнительные музыканты. Весь альбом – это авторская музыка Майка Фридмена. Он представил программу из девяти треков, отражающую многообразие вкусов ее автора. Samba on the Sand – это взгляд Майка на бразильскую музыку, взгляд доброжелательный, внимательный и подметивший в ней что-то, близкое именно ему. В композиции Snake in the Grass мне послышались иные этнические оттенки, да и в целом эта пьеса стала моей любимой в альбоме. В целом же музыка Фридмена – это современный джаз с определенным уклоном в эмбиент: музыка, которую можно не только с удовольствием слушать, но и заниматься одновременно чем-то иным: она не напрягает, не требует безраздельно вашего внимания, и в то же время создает приятный эмоциональный фон. В этом плане, возможно для кого-то неожиданно, я усматриваю в игре Фридмена нечто близкое тому софт-року, который часто демонстрирует такой известный гитарист, как Джордж Бенсон. Стоит посмлушать, хотя бы для того, чтобы сформировать свое мнение!

© 2021 Mike Freedman

9 tks / 46 mins

(Mike Freedman – g; Jeremy Ledbetter – p; Kobi Hass – b; Max Senitt – dr, perc; Alexis Baro – tp; Chris Gale – ts; Curtis Freeman - fretless вass (tks 7, 9); Louis Simão - cuica (tk 4);)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
эмбиент, современный джаз

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